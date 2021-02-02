Происшествия
Погибшими в ДТП в Крыму оказались полицейские
МВД по Республике Крым начало проверку после гибели в автомобильной аварии в Кировском районе республики трех сотрудников полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, ход которой взят на контроль руководством МВД по Республике Крым. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», – отметили в пресс-службе.
По данным МВД, авария произошла из-за водителя автомобиля Skoda Fabia, который, двигаясь по автодороге Кировское – Приветное, при объезде препятствия допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин.
«По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение. Водитель и пассажир Skoda также получили телесные повреждения», – добавили в пресс-службе МВД.
На месте работает бригада Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, сообщил ранее директор центра Сергей Олефиренко.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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