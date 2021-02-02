Незаконных пользователей воды в Крыму оштрафовали почти на 45 млн

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Два крымских предприятия, незаконно подключенных к сетям водоснабжения и водоотведения, будут оштрафованы в сумме на 44,2 миллиона рублей.

Об этом на оперативном штабе по ситуации с водоснабжением республики сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, двух нарушителей выявили в течение прошедшей недели после того, как начали проводить проверки с помощью новых лабораторий.

«Были проверены 33 юрлица, из них более половины – мойки. Так вот на мойках города Симферополя несанкционированных врезок не обнаружено. Но по юрлицам в двух случаях были обнаружены снятые пломбы – то есть, люди при наличии прибора учета перешли на безучетное потребление, а по двум объектам обнаружены несанкционированные врезки.

По одному – водопровод, по второму – канализация, - рассказал Баженов. – По одному объекту штраф будет начислен в районе 3,8 миллиона рублей за несанкционированную врезку по воде, а по канализации – 40,4 миллиона рублей».

Одновременно с этим с помощью второй лаборатории на колесах сотрудникам «Воды Крыма» удалось выявить несколько серьезных утечек.

«Машина, которая работает по утечкам, проверила 15 объектов. По семи из них найдены серьезные утечки, которые никаким другим способом обнаружить было невозможно, потому что вода вытекала в речки и в карстовые слои. По восьми из 15 все нормально, мы там сделали трассировку и замерили расходы воды. Мы сейчас пошли от Партизанского водохранилища по основному водоводу. Если на основном водоводе я все найду и устраню, то в городе уже эти проблемы никогда не будут столь значимы», - пояснил руководитель предприятия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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