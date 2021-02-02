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Коронавирус в Крыму

Медики выявили новое тяжелое осложнение при коронавирусе

13:58 вторник, 2 февраля 2021
Медики выявили новое тяжелое осложнение при коронавирусе

фото © www.industriall-union.org

Медики из Великобритании описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при заражении новой коронавирусной инфекции.

Статья опубликована в журнале Cureus, сообщает РИА Новости.

По информации специалистов, корковая слепота (полное отсутствие зрения, обусловленное поражением затылочных долей головного мозга) развилась у 54-летнего пациента, который поступил в Королевскую больницу в Дерби с COVID-19, тяжелой пневмонией и синдромом задней обратимой энцефалопатии (PRES).

На момент поступления в больницу у пациента была высокая температура, значительная одышка, повышенная частота сердечных сокращений и уровень насыщения кислородом 82 процента. До этого в течение десяти дней он испытывал лихорадку, мышечные боли и сухой кашель.

В крови у пациента медики обнаружили пониженный уровень лимфоцитов, однако никаких нарушений функции почек, электролитного баланса или профиля свертывания крови не выявили. Из-за ухудшения состояния мужчине была начата неинвазивная вентиляция легких.

При дополнительных обследованиях у пациента диагностировали острый респираторный дистресс-синдром и синдром системной воспалительной реакции. На 21 день у пациента произошел припадок, ему провели компьютерную томографию головного мозга, которая указала на вероятность PRES. Хотя состояние больного постепенно стабилизировалось и искусственную вентиляцию легких прекратили, неврологическое обследование показало наличие у мужчины полной корковой слепоты, сопровождающейся характерным синдромом Антона — состояния, когда человек отрицает потерю зрения.

По мере постепенного физического и неврологического выздоровления пациент начал распознавать формы и цвета, но зрения полностью так и не восстановилось.

Основной причиной синдрома задней обратимой энцефалопатии, которая, по мнению медиков, вызвала корковую слепоту, обычно считают церебральную гиперперфузию — нарушение мозгового кровотока, вызванное гипертензией. Врачи предполагают, что основной причиной PRES было не высокое кровяное давление, а проникновение коронавируса в головной мозг.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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