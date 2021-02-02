Происшествия
Крымчанина накажут за прописку в своем доме 12 «нелегалов»
Житель одного из сел Симферопольского района прописал в своем доме 12 нелегалов.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Выяснилось, что 42-летний местный житель зарегистрировал по своему адресу 12 граждан других государств. Когда с проверкой пришли правоохранители, оказалось, что в доме живет только хозяин и его семья.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит крупный штраф или лишение свободы на три года. При этом злоумышленника могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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31 января
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