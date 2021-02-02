Крымчан будут наказывать за участие в массовых акциях

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По информации местной прокуратуры, «в Республике Крым предприняты попытки провести несогласованные массовые акции (публичные мероприятия), в том числе с вовлечением в них несовершеннолетних и призывами к осуществлению противоправных действий».

Далее в сообщении прокуратуры говорится, что «при этом не обеспечена их организация и проведение в порядке, предусмотренном Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Закон о митингах), а в отдельных случаях такие акции сопровождались массовыми беспорядками, применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона о митингах уведомление о проведении публичного мероприятия по общему правилу подается его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее15 и не позднее 10 дней до дня его проведения.

Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в республике и иные особенности регламентированы Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 56-ЗРК «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Республике Крым».

Указанный закон предусматривает подачу уведомления его организатором в письменной форме непосредственно в орган местного самоуправления муниципального образования в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста.

Статьей 212 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет за организацию массовых беспорядков, а также за участие в них, призывы к таким беспорядкам и насилию над гражданами».

По мнению силовиков, «к участию в незаконных массовых акциях склонялись несовершеннолетние, школьники».

Также в сообщении прокуратуры подчеркивается, что «в связи с этим отдельно следует отметить, что за их вовлечение в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, в том числе посредством информационно-телекоммуникационных сетей, наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 151.2 УК РФ. Наказание за данное преступление предусматривает ответственность до 3 лет лишения свободы».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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