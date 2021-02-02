Какой сегодня праздник 2 февраля

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Сегодня, 2 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День ежа

День Ежа — это древний международный праздник, который традиционно отмечают 2 февраля, и который берет свое начало в Древнем Риме.

Жители этого города 2 февраля будили спящих ежей, наблюдали за их поведением и на основании этого делали прогнозы относительно скорого прихода весны. Ежик, вылезая из своей норки, должен активно двигаться в поисках пищи. Если разбуженный зверек реагировал на свою тень, это предвещало, что теплые дни наступят не скоро.

Обычаи, связанные с ежами, существовали еще в Древнем Египте. В этой стране богиня Ежтет всегда изображалась с головой ежа. Она считалась покровительницей всех женщин, матерей и молока, ей поклонялись и при одном только виде испытывали глубочайшее уважение. Ежи в Египте бы настолько почитаемыми животными, что один раз в год совершалось жертвоприношение – им скармливали 2 или 3 жен самого фараона, что гарантировало в дальнейшем разлив Нила, от которого зависел урожай.

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

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День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Ефимов день

Евфимий Великий, которого еще называют Евфимием Благодушным или Евфимием-схимником, жил в 5 веке. Наряду с Антонием, Макарием и Пахомием Великими он почитается как отшельник - один из столпов пустынножительства и основателей монашества.

Также сегодня, 2 февраля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day)

- Католическое Сретение Господне

- День памяти преподобного Евфимия Великого

- День сурка (Groundhog Day)

- День молодежи в Азербайджане

- День заключения Тартуского договора в Эстонии

- День Ы

- День ездовых собак (Sled Dog Day)

- Всемирный день гавайской гитары (World Ukulele Day)

- День осведомленности о ревматоидном артрите (Rheumatoid Awareness Day)

- Блинный день во Франция

- Фестиваль свечей в Уэльсе

- День свечей в Эстонии

- Фестиваль фиалок в Тулузе (Франция)

- День картофельных шариков (National Tater Tot Day) в США

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Ефим, Лев, Захар, Евсевий, Василид, Васс, Инна, Лаврентий, Пинна, Римма.

Что происходило 2 февраля в прошлые годы

1274 - во Флоренции произошла первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей жизни вдохновлял создателя «Божественной комедии»

1823 - в Венеции состоялась премьера оперы Россини «Семирамиды»

1841 - первое упоминание о «Дне сурка» (одна из самых популярных традиций США, заключающаяся в определении длительности и условий погоды весны за поведением специально «назначенного» сурка)

1852 - в Лондоне на Флит-стрит открылся первый общественный туалет

1852 - в Париже состоялась премьера «Дамы с камелиями» Александра Дюма (сына)

1863 - Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен

1870 - агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть

1892 - в Намеоки (Иллинойс, США) состоялась самая продолжительная в истории встреча по боксу (между Гарри Шарпом и Фрэнком Кросби)

1912 - Фредерик Лоу прыгнул с парашютом со статуи Свободы

1922 - в Париже, как раз в день 40-летия автора, тиражом 1000 экземпляров опубликован роман Джеймса Джойса «Улисс»

1932 - нарком снабжения СССР Анастас Микоян издал приказ о создании постоянного запаса хлеба в Закавказье в количестве 2 млн. пудов пшеницы и 2 млн. пудов кукурузы за счет Украины и Кубани.

1935 - впервые в судебной практике использован детектор лжи (Портедж, Висконсин)

1940 - состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры

1944 - советские войска заняли города Луцк и Ровно

1986 - в Индии состоялась встреча Папы Римского с далай-ламой

1999 - на переднем фасаде универмага «Украина» в Киеве вывесили крупнейшую в мире (на то время) наружную рекламупанно шампуня «Органикс» (126,5 х 17 м)

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 февраля. Какие праздники будут завтра?

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