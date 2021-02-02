Юным пловцам Севастополя купили втридорога неликвидное барахло

Комплект экипировки, которым детей обеспечили за деньги от правительства города, оказался неполным и низкокачественным по накрученной в несколько раз цене.

Воспитанникам «Спортивной школы олимпийского резерва №1» в Севастополе выдали купленный за государственные деньги комплект экипировки, который оказался неполным и низкокачественным. Об этом сообщила организация «СевМамы».

В соответствии с федеральным стандартом, ежегодно пловцов должны обеспечивать индивидуальной спортивной экипировкой, которая состоит из пары берушей, пары купальников или плавок, одной пары обуви для бассейна, двух пар очков, а также одного полотенца и одной шапочки для плавания. Севастопольские же спортсмены получили по одному комплекту одежды и очков, а берушей среди экипировки вовсе не оказалось.

«Деньги выделяются на один состав спортивного комплекта, а потом кто-то его «урезает» легким движением руки, и комплект спортивной экипировки становится меньше», - заявили в организации.

При этом качество полученной формы оставляет желать лучшего. Например, вместо специальной обуви для бассейна детям выдали обычные садовые шлепанцы, произведенные в Чувашии, по цене 107 рублей за пару. При этом в товарной накладной указана другая стоимость – 551 рубль. Шапочка, за которую отдали 600 рублей, оказалась непригодной для использования, так как она тканевая и моментально слетает с головы пловца.

«Такие модели уже «списаны» с производства, но видимо в закупке залежалого товара и есть смысл и цель поддержки юных спортсменов», - предположили «СевМамы».

Очки для плавания всем достались розовые – и мальчикам, и девочкам. Но самое большое разочарование у детей и их родителей вызвали купальники и плавки под торговыми марками «Арена» и «Турбо». Данная спортивная одежда с торчащими нитками и кривыми швами оказалась совершенно неподходящей по размеру.

«То, что выдали детям, выглядит дешевым, некачественный контрафактом, который в избытке и за копейки можно купить на рынке «Садовод». Плавки на мальчика не соответствуют заявленной размерной сетке, потому что «шились на китайский глазок». А купальник для девочек подойдет разве что на игрушечную куклу типа «пупсик», но никак на юную пловчиху семилетнего возраста», - рассказали в благотворительной организации.

Данная экипировка была куплена по цене профессиональной спортивной формы от брендированных производителей: купальник обошелся в 2 520 рублей, а плавки – в 3 410 рублей.

Полотенце за 137 рублей, которое получили юные спортсмены, не в состоянии впитывать влагу и больше похоже на тряпку для пыли. На нем не было ни одной бирки или этикетки с указанием состава изделия.

На покупку более чем трех сотен комплектов экипировки было потрачено 1,7 миллиона рублей. И это только по одной спортивной школе.

«Деньги в спорте крутятся значительные, а вот эффект от их освоения – позорный. Позорный не только для российского спорта, но и унизительный для детей, которые посвящают половину своей детской жизни тренировкам, сборам, соревнованиям. Как им, молодым, завтра защищать честь своей страны, если сегодня страна в лице ответственного за спорт чиновника Резниченко (Сергей Резниченко – начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя, - ред.) просто плюет на них?», - недоумевают в благотворительной организации «Севастопольские мамы».

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