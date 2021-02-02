Из сквера Дыбенко в Симферополе могут исчезнуть кованые скульптуры

Крымские архитекторы приступили к разработке концепции сквера им. Дыбенко в Симферополе, реконструкция которого запланирована ориентировочно на 2022 год.

В частности, архитектор Кирилл Бабаев инициировал в социальной сети Facebook опрос общественного мнения относительно судьбы кованых скульптур, которые установили в сквере крымские кузнецы.

«Так сложилось, что сегодня эта территория представляет собой довольно печальное и унылое зрелище, во многом из-за результата творчества ремесленников-кузнецов. Мы очень ценим и уважаем чужой труд, допускаем, что кому-то даже нравятся эти кованные скульптуры. Но считаем, что изваяниям, которые появились там несколько лет назад, не место в данном пространстве, что они не несут никакой смысловой нагрузки, не транслируют то, что должны транслировать объекты искусства в городской среде, а наоборот, маргинализируют пространство и создают негативное впечатление о центре города», — подчеркнул архитектор.

Кирилл Бабаев предлагает перенести основную часть скульптур на переферию города, оставить лишь некоторые небольшие объекты, как память об определенном этапе развития сквера.

Мнение горожан разделилось. Многие не против того, чтобы все оставить, как есть, правда, замечают, что некоторые скульптуры не помешало бы основательно отреставрировать.

В администрации Симферополя занимают нейтральную позицию, здесь подчеркивают, что ничего не будут делать без учета мнения общественности.

«Мы не принимаем решение, мы хотим услышать мнение большинства, и для этого мы как раз и привлекаем архитектурное сообщество, которое имеет специализированные знания и понимание этой ситуации. На сайте администрации опрос делать не будем, мы в эту историю не вмешиваемся», — отметил в комментарии корреспонденту Крымского информационного агентства официальный представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко.

Справка: парк кованых фигур появился в сквере им. Дыбенко (второе название – сквер им. 200-летия Симферополя) в 2007 году. Авторами большинства кованых композиций стали мастера Союза кузнецов Крыма. В парке установлены фигура монаха, лесовик, гигантские башмаки, пушка, дракон, рожденный из пламени, мотоцикл с крыльями, пылающее влюбленное сердце, «Дерево дружбы» и многие другие.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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