Власть
Из сквера Дыбенко в Симферополе могут исчезнуть кованые скульптуры
Крымские архитекторы приступили к разработке концепции сквера им. Дыбенко в Симферополе, реконструкция которого запланирована ориентировочно на 2022 год.
В частности, архитектор Кирилл Бабаев инициировал в социальной сети Facebook опрос общественного мнения относительно судьбы кованых скульптур, которые установили в сквере крымские кузнецы.
«Так сложилось, что сегодня эта территория представляет собой довольно печальное и унылое зрелище, во многом из-за результата творчества ремесленников-кузнецов. Мы очень ценим и уважаем чужой труд, допускаем, что кому-то даже нравятся эти кованные скульптуры. Но считаем, что изваяниям, которые появились там несколько лет назад, не место в данном пространстве, что они не несут никакой смысловой нагрузки, не транслируют то, что должны транслировать объекты искусства в городской среде, а наоборот, маргинализируют пространство и создают негативное впечатление о центре города», — подчеркнул архитектор.
Кирилл Бабаев предлагает перенести основную часть скульптур на переферию города, оставить лишь некоторые небольшие объекты, как память об определенном этапе развития сквера.
Мнение горожан разделилось. Многие не против того, чтобы все оставить, как есть, правда, замечают, что некоторые скульптуры не помешало бы основательно отреставрировать.
В администрации Симферополя занимают нейтральную позицию, здесь подчеркивают, что ничего не будут делать без учета мнения общественности.
«Мы не принимаем решение, мы хотим услышать мнение большинства, и для этого мы как раз и привлекаем архитектурное сообщество, которое имеет специализированные знания и понимание этой ситуации. На сайте администрации опрос делать не будем, мы в эту историю не вмешиваемся», — отметил в комментарии корреспонденту Крымского информационного агентства официальный представитель администрации Симферополя Андрей Черниченко.
Справка: парк кованых фигур появился в сквере им. Дыбенко (второе название – сквер им. 200-летия Симферополя) в 2007 году. Авторами большинства кованых композиций стали мастера Союза кузнецов Крыма. В парке установлены фигура монаха, лесовик, гигантские башмаки, пушка, дракон, рожденный из пламени, мотоцикл с крыльями, пылающее влюбленное сердце, «Дерево дружбы» и многие другие.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Жители Симферополя жалуются Аксенову на желтую воду из крана с запахом канализации. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ему поступают жалобы от жителей Симферополя на качество водопроводной воды.
Опять авария: коммунальщики разбирают полы в домах жителей Ялты. Жители многоквартирного дома в Ялте остались без отопления из-за аварии.
В Крыму будут сжигать умерших ростовчан. В ростовском крематории сломалась последняя печь.
«Бесконечно малая величина»: воды в Симферопольском водохранилище не осталось. Запасы воды в Симферопольском водохранилище почти закончились.
Голодные севастопольцы выстраиваются в очередь за бесплатными обедами
Люди получают еду прямо на улице и там же ее употребляют, сидя на лавочке или стоя рядом.
США усилили военное присутствие вблизи Крыма
ВМС США усилили военное присутствие в Черном море, отправив туда два эсминца и судно-заправщик. А российский вице-адмирал призвал покончить с этим.
Медики выявили новое тяжелое осложнение при коронавирусе
Медики из Великобритании описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты как осложнения при заражении новой коронавирусной инфекции.
Центр Симферополя оцеплен силовиками и военными, у прохожих проверяют документы
На площади Ленина в Симферополе не наблюдается признаков проведения массового мероприятия, но на центральных улицах находятся силовики, сотрудники администрации Симферополя, Росгвардия, а также военный патруль.
31 января
Гидролог рассказала о влиянии снегопадов на водохранилища Крыма
Осадки увеличили притоки воды в крымские водохранилища.