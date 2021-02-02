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Власть

Голодные севастопольцы выстраиваются в очередь за бесплатными обедами

Голодные севастопольцы выстраиваются в очередь за бесплатными обедами

фото © ТК Локалка

Люди получают еду прямо на улице и там же ее употребляют, сидя на лавочке или стоя рядом.

Жители Севастополя охотно получают благотворительную помощь в виде бесплатных обедов, выстраиваясь в длинную очередь возле пункта раздачи на уличной лавочке. Соответствующую фотографию опубликовал Telegram-канал «Локалка».

Малоимущие люди приходят за едой и употребляют ее прямо на улице. В очереди стоят прилично одетые горожане, а не лица без определенного места жительства. Если раньше такое понятие, как нищета, побеждалось талонами и купонами на продукты или соцвыплатами , то теперь очереди за бесплатной едой в Севастополе – привычное явление.

«Надо говорить о том, как победить нищету, а не унижать севастопольцев такой благотворительностью. Люди должны принимать пищу в нормальных условиях и не думать, когда в следующий раз можно дождаться этой благотворительности», - пишет Telegram-канал.

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Голодные севастопольцы выстраиваются в очередь за бесплатными обедами

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