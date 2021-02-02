Гидролог рассказала о влиянии снегопадов на водохранилища Крыма

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Осадки увеличили притоки воды в крымские водохранилища.

Об этом рассказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

«Водохранилища пополнились водой: 4,3 миллиона кубометров приток воды за январь получился в Чернореченское водохранилище, в Белогорское 3,04 миллиона. В остальные водохранилища, Симферопольское, Партизанское – чуть менее 500 тысяч. Миллион кубометров воды получило Счастливенское водохранилище», - рассказала специалист.

Она отметила, что снегопады привели к тому, что сейчас на Ай-Петри сохраняется снежный покров.

«В конце января выпал снег и самым значительным он был в районе плато Ай-Петри, где за сутки 29 января выпало 80 миллиметров. Согласно последней снегосъемке 31 января на Ай-Петри высота снега 37 сантиметров. 31 числа в районе станции «Ангарский перевал» снег сошел. 30 января наблюдалось незначительное возобновление селевых стоков в бассейнах рек Ай-Серез у села Междуречье и реки Отузка у поселка Щебетовка», - рассказала Наталья Охременко.

Правда, на ряде рек осадки толком не отразились.

«К сожалению, улучшения гидрологической ситуации в бассейнах рек Альма, Кача и Салгир – не наблюдалось. Если в бассейнах рек Бельбек и Черная максимальные расходы воды достигали 5-10,5 кубических метров, то на Альме, Каче и Салгире колебания воды происходили буквально на уровне 1-4 сантиметра в сутки», - сообщила гидролог.

Однако, на полуострове еще ожидаются осадки.

«Возможно, пятого февраля, в связи с прохождением очередного холодного фронта, может, выпадет снег. Правда, долгосрочный прогноз нас на февраль не очень радует: февраль будет теплый и осадков немного меньше нормы», - поделилась Охременко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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