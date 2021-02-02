Еще на год: в Крыму снова перенесут открытие Соборной мечети

Председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев допустил, что строительство Соборной мечети в Симферополе будет завершено не в этом году, как планировалось ранее, а в 2022 году.

Об этом он сказал на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Степень готовности объекта достаточно высокая, но, на мой взгляд, требуются достаточно серьезные капиталовложения, чтобы завершить объект… Не буду торопиться с прогнозами о том, когда строительство будет завершено. Очень надеюсь, что это будет в ближайшее время, но допускаю, что это произойдет не в 2021 году», – заявил Кангиев.

Заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров отметил, что оставшийся объем работ в мечети можно выполнить за пять месяцев. Однако в условиях пандемии ставить конкретные сроки завершения строительства рано.

«Но все работы очень взаимосвязаны друг с другом, и невозможность привезти в Крым какого-то мастера может привести к задержкам. По административному зданию и гостевому дому работы закончены, осталась завершить внешнюю и внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Нужно, чтобы все сошлось. У нас впереди год, мы стремимся закончить все работы в этом году. Но все во власти Аллаха. Если он посчитает, что 2021 год – не время для открытия мечети, мы откроем ее в 2022 году», – сказал заместитель муфтия Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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