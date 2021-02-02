Драка подростков с мужчиной в Севастополе оказалась смертельной

В Севастополе 30 января на улице Колобова в результате драки с группой лиц погиб мужчина.

Об этом сообщают местные социальные сети, в том числе называющие себя очевидцами пользователи.

По предварительной информации, в вечернее время между домами №19 и №21 по улице Колобова у группы подростков произошел конфликт с мужчиной, перешедший в драку. В комментариях пользователи уточняют, что мужчине было около сорока лет, и у него осталось двое детей.

Источники в экстренных службах подтвердили факт инцидента и смерти мужчины.

В СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Коктебеле огонь уничтожил полтора жилых дома. Два частных домовладения серьезно пострадали от пожара в городском округе Феодосия.

В Севастополе на пожаре в бане пострадала женщина. Один человек получил ожоги во время пожара в бане в районе Фиолентовского шоссе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

На Ай-Петри мужчина неудачно покатался на санках и сломал ногу. Крымские спасатели помогли мужчине, который сломал ногу и ушиб спину из-за неудачных развлечений на санках.

В Симферополе водитель иномарки насмерть сбил пешехода. На одной из центральных улиц крымской столицы водитель иномарки насмерть сбил пешехода, сообщили в ГИБДД МВД по РК.