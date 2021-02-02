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Происшествия

Драка подростков с мужчиной в Севастополе оказалась смертельной

В Севастополе 30 января на улице Колобова в результате драки с группой лиц погиб мужчина.

Об этом сообщают местные социальные сети, в том числе называющие себя очевидцами пользователи.

По предварительной информации, в вечернее время между домами №19 и №21 по улице Колобова у группы подростков произошел конфликт с мужчиной, перешедший в драку. В комментариях пользователи уточняют, что мужчине было около сорока лет, и у него осталось двое детей.

Источники в экстренных службах подтвердили факт инцидента и смерти мужчины.

В СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: Форпост

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