Происшествия
Драка подростков с мужчиной в Севастополе оказалась смертельной
В Севастополе 30 января на улице Колобова в результате драки с группой лиц погиб мужчина.
Об этом сообщают местные социальные сети, в том числе называющие себя очевидцами пользователи.
По предварительной информации, в вечернее время между домами №19 и №21 по улице Колобова у группы подростков произошел конфликт с мужчиной, перешедший в драку. В комментариях пользователи уточняют, что мужчине было около сорока лет, и у него осталось двое детей.
Источники в экстренных службах подтвердили факт инцидента и смерти мужчины.
В СК РФ по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: Форпост
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