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Коронавирус в Крыму

Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

09:46 вторник, 2 февраля 2021

В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму 776 летальных случаев.

За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 138 человек. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 32 681 человека. Выздоровевших за весь период – 27 400 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму официально нет новых штаммов коронавируса. Специалисты провели исследование более 1 500 геномов инфекции, циркулирующих на территории РФ.

В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса. За последние сутки января в Крыму зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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