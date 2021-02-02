Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки

В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму 776 летальных случаев.

За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 138 человек. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 32 681 человека. Выздоровевших за весь период – 27 400 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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