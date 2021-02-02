Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продолжается снижение числа новых заражений ● В Крыму официально нет новых штаммов коронавируса ● В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса ● На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе ● В Севастополе снова больше 100: оперативные данные по коронавирусу
Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки
В Крыму за минувшие сутки от коронавируса скончались девять человек.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Всего с начала пандемии в Крыму 776 летальных случаев.
За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 138 человек. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 32 681 человека. Выздоровевших за весь период – 27 400 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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