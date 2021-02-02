Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Девять пациентов с COVID-19 скончались в Крыму за сутки ● В Крыму продолжается снижение числа новых заражений ● В Крыму официально нет новых штаммов коронавируса ● В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса ● На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе
Число умерших от коронавируса в Севастополе достигло 400
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 99 человека.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 9 904, при этом 8 834 человека уже выздоровели.
За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе достигло 400.
В Крыму коронавирус коронавирус подтвержден у 32 681 человека. Выздоровевших за весь период 27 400 человек, умерли 776 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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