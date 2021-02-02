Число умерших от коронавируса в Севастополе достигло 400

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 99 человека.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 9 904, при этом 8 834 человека уже выздоровели.

За сутки скончались четверо пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе достигло 400.

В Крыму коронавирус коронавирус подтвержден у 32 681 человека. Выздоровевших за весь период 27 400 человек, умерли 776 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продолжается снижение числа новых заражений. За 1 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 138 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

В Крыму официально нет новых штаммов коронавируса. Специалисты провели исследование более 1 500 геномов инфекции, циркулирующих на территории РФ.

В Крыму существенно выросла летальность от коронавируса. За последние сутки января в Крыму зарегистрировано 156 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

На 10 дней и на месяц: какие ограничения продлили в Севастополе. В Севастополе продолжает действовать запрет на курение кальянов в заведениях, на работу детских кружков и диспансеризацию взрослых.