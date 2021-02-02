Автопробег «Боевое братство» не смог форсировать Керченский пролив

Автопробег ветеранов Саратовского «Боевого братства» на БТР-80ПБ, бронеавтомобиле «ТИГР» и автомобиле УАЗ «Патриот» в минувшие выходные достиг Тамани.

Командор автопробега Сергей Жерновой в целом высоко отозвался о машинах, участвующих в марше. В том числе – о «Патриоте» выпуска 14-го года, который пилотирует единственная в экипаже женщина Елена Гущина: никаких нареканий, знай – заливай бензин. Не подводит и БТР-80… Весь этот позитив, однако, не расслабляет участников автопробега, которые регулярно осматривали машины на остановках.

«Ждем погоду, готовим технику, чтоб не утонуть. Волна сильная: для техники положено не больше 3 баллов, а сейчас 5-6», - сообщал в конце прошлой недели Сергей Авезниязов, руководитель пробега.

Как известно, саратовцы ждут у моря погоды, чтобы пересечь на БТР-80 Керченский пролив в память о Керченско-Эльтигенской операции 1943 года, то есть – о десантировании советских войск в Крым.

«Для местных «Тигр» - символ вежливых людей», - пишет Авезниязов, рассказывая о теплом приеме, оказанном саратовцам руководителем Крымского отделения Сергеем Тарасовым.

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