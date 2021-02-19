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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: перекрыт мост, автомобили застряли, введен режим ЧС

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Водный кризис

Водозабор на Бельбеке подключили к Севастополю

Строительство водозабора на Бельбеке вышло на финишную прямую: рабочие соединили трубу водозабора с днепровским трубопроводом, идущим на городской гидроузел.

Теперь во время паводков вода Бельбека сможет поступать через очистные сооружения в городской водопровод, экономя воду из Чернореченского водохранилища.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на следующей неделе в рабочем порядке начнется заполнение ковша водозабора и к 1 марта объект должен быть готов к запуску в тестовом режиме.

«Около двух недель понадобится (после 1 марта - ред.), чтобы устранить какие-то мелкие недочеты, чтобы к очередной годовщине Русской весны мы могли объект полностью сдать. Но в это время объект будет физически работать, вода пойдет на третий гидроузел и в сети города Севастополя», - пояснил Развожаев.

Как изначально предполагалось проектом, водозабор сможет подавать городу до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Это больше половины объема, который в пиковые периоды забирается из Чернореченского водохранилища.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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