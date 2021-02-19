Власти объяснили, почему не откроют Крымский мост

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Проезд по Крымскому мосту откроют после ликвидации последствий ДТП в районе поселка Багерово: поврежденные авто препятствуют движению.

Об этом сообщили в ФГУП Упрдор «Тамань».

«Из-за ДТП проезд ограничен на участке с 11 по 19 км автомобильной дороги А-291 «Таврида» (в районе поселка Багерово – ред.). Движение откроют после эвакуации поврежденных автомобилей», - сообщили в организации, добавив, что на участке Симферополь – Багерово движение осуществляется в штатном режиме.

На трассе продолжается уборка снега и образовавшихся заносов. По данным ФГУП Упрдор «Тамань», в работах задействованы 40 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров.

«Работы ведутся в круглосуточном режиме, обработка дорожного полотна технической солью производится раз в час. За прошедшие сутки израсходовано более 370 тонн противогололедных материалов», - уточнили на предприятии и добавили, что снегоочистка ведется в круглосуточном режиме.

В ночь с 18 на 19 февраля в Крыму выпало около 27 см осадков. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд по Крымскому мосту временно закрыт.На «Тавриде» перед поворотом на Феодосию в снежном плену застряли десятки машин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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