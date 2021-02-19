Власти обещают до апреля завершить рекультивацию мусорного полигона в Каменке

Завершить рекультивацию полигона твердых отходов в симферопольском микрорайоне Каменка планируют до апреля этого года, сообщил и. о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов.

По его словам, проект завершен более чем на 80%. Однако у подрядчика возникли проблемы с прохождением экологической экспертизы.

«Мы определились наконец-то с подрядной организацией, что они вносят изменения в проект и самостоятельно, за свои средства, проходят экологическую экспертизу. Срок – до окончания работ», – сказал Демидов на совещании российскому главе Крыма Сергею Аксенову и заверил, что проект будет завершен вовремя.

О том, что рекультивация полигона близится к завершению власти Симферополя сообщали еще в августе 2020 года. Отмечалось, что полигон будет представлять собой земляной холм, который в перспективе после отвода газа и воды будет использоваться как рекреационная зона.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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