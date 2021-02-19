Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух -6
море +10

Власть

Въезд на Ай-Петри перекрыт со всех сторон

09:13 пятница, 19 февраля 2021
Ялта

Автомобильный въезд на гору Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыт из-за сильного снегопада.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

«Въезд на гору Ай-Петри закрыт с двух сторон», – сообщили в ведомстве.

Обильный снегопад начался в Крыму с вечера 18 февраля и продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что Крымский мост перекрывали для расчистки от снега. Сейчас движение частично восстановлено.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина увеличит количество поездов к границе с Крымом. В будущем Украина планирует увеличить количество поездов, едущих к границе с полуостровом.

Российский перевозчик сообщил о запуске в Крым 10 поездов на майские праздники. Российский перевозчик «Гранд-Сервис-Эксперс» сообщает, что в начале февраля открыл продажи на поезда в Крым на период майских праздников.

Власти 23 февраля на несколько часов закроют для движения улицу в Симферополе. Движение по ул. Павленко в Симферополе будет закрыто на несколько часов в «День защитника Отечества».

Канатная дорога на Ай-Петри не будет работать несколько месяцев. С 15 февраля канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри» приостанавливает перевозку пассажиров для проведения ежегодных плановых профилактических мероприятий.

Происшествия
Апокалипсис в Керчи: много аварий, автобусное сообщение остановлено

Апокалипсис в Керчи: много аварий, автобусное сообщение остановлено фото

Автобусное сообщение с Керчью остановлено из-за сильных снегопадов и затора на дороге.

Власть
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?

Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?

В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.

Коронавирус в Крыму
На фоне снегопадов в Крыму падает выявляемость новых заражений

На фоне снегопадов в Крыму падает выявляемость новых заражений

За 18 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
Крымчан удивила «адская» подсветка памятника героям войны

Крымчан удивила «адская» подсветка памятника героям войны фото

Власти Евпатории объяснили символизм нововведения.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации