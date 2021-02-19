Въезд на Ай-Петри перекрыт со всех сторон

Автомобильный въезд на гору Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыт из-за сильного снегопада.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

«Въезд на гору Ай-Петри закрыт с двух сторон», – сообщили в ведомстве.

Обильный снегопад начался в Крыму с вечера 18 февраля и продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что Крымский мост перекрывали для расчистки от снега. Сейчас движение частично восстановлено.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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