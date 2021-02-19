Происшествия
В Ялте задержали организаторов мошеннической схемы при долевом строительстве
Следственный отдел УМВД России по городу Ялте возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ряда аффилированных (владеющих пакетом акций основной компании в размере меньше контрольного) компаний.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Подозреваемые под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов в Ялте путем обмана и злоупотребления доверием граждан завладели 25 миллионами рублей.
«Сотрудники полиции зафиксировали несколько однотипных сообщений о сомнительной деятельности предприятия, не выполняющего договорные обязательства. Со слов потерпевших, при подписании документов купли-продажи и перевода соответствующей суммы денежных средств, фирма гарантировала введение в эксплуатацию строительного объекта и оформление права собственности на имущество. Когда сроки вышли, обещанные помещения дольщики так и не получили», — рассказали в пресс-службе.
Установлено, что 44-летний местный житель, выступая генеральным директором юридической фирмы, совместно с 57-летним и 39-летним приятелями, также занимающими руководящие должности организации, не собирались исполнять взятые на себя обязательства по предоставлению покупателям квартир с последующим оформлением права собственности, так как не получали разрешительной документации на строительство.
При этом, согласно преступному плану, учредитель должен был распоряжаться похищенными у граждан деньгами по своему усмотрению, выполняя роль застройщика, который якобы осуществлял и руководил строительством многоквартирного дома.
В качестве вещественных доказательств противоправной деятельности предъявлены предварительные договоры купли-продажи, договоры участия в ЖСПК, расписки, сведения о движении по расчетным счетам, переписки с контролирующими органами об отсутствии разрешительной документации на строительство.
Всего зафиксировано 24 факта мошеннической деятельности.
Возбуждено уголовное дело по п.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы.Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, их подельнику – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
При расследовании были выявлены еще три факта преступной деятельности по другим объектам строительства. Возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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