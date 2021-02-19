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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: перекрыт мост, автомобили застряли, введен режим ЧС

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида»

14:46 пятница, 19 февраля 2021
В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида»

фото © kerch.fm

Режим угрозы чрезвычайной ситуации вводят на территории четырех муниципалитетов Республики Крым.

Об этом в эфире одного из крымских телеканалов сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

Он уточнил, что режим угрозы ЧС введен на территории Керчи, а также Кировского, Ленинского и Белогорского районов, где прошли самые сильные осадки.

«Нормативного объема техники для уборки уже недостаточно. Поэтому было принято решение, что в 15:30 мы закрываем движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи в полном объеме, дабы не увеличить транспортный поток», – добавил Кабанов.

Вице-премьер добавил, что дорога на участке от Симферополя до Белогорска будет открыта только для жителей Белогорска. Также принято решение не пропускать автомобильный поток в Крым со стороны Краснодарского края.

«Движение по Крымскому мосту не откроют до тех пор, пока трасса не будет приведена в порядок со стороны полуострова. По предварительным оценкам на это потребуется 4-5 часов», - сказал Кабанов.

Как ранее сообщалось, из-за непрекращающегося снегопада ФКУ Упрдор «Тамань» приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту.

В Керчи приостановлено автобусное междугороднее сообщение, всех пассажиров направляют в здание автовокзала, где им предлагают переждать непогоду. Сотрудники ГИБДД разворачивают водителей в Керчь.

Кроме того, чтобы избежать пробок на трассе «Таврида», автомобили направляют на старую дорогу Симферополь-Феодосия.

По данным метеорологов, в Керчи выпало 47 сантиметров, в Белогорске - 23 сантиметра, в Симферополе - 21 сантиметр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

По Крымскому мосту начали пропускать следующие в Керчь автомобили. Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь. Дальше проезд пока невозможен.

Часть автобусов не вышли на маршруты в Симферополе. Некоторые автобусы не смогли выйти на маршруты общественного транспорта в Симферополе из-за снегопада.

Более 30 спецавтомобилей задействовали для очистки «Тавриды» от снега. Более 30 единиц специальной техники задействовано в очистке трассы «Таврида» от снега.

Аксенов пообещал открыть движение по «Тавриде» после 14.00. Власти рассчитывают, что движение по трассе «Таврида» на востоке Крыма возобновится после 14.00.

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