В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида»

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Режим угрозы чрезвычайной ситуации вводят на территории четырех муниципалитетов Республики Крым.

Об этом в эфире одного из крымских телеканалов сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

Он уточнил, что режим угрозы ЧС введен на территории Керчи, а также Кировского, Ленинского и Белогорского районов, где прошли самые сильные осадки.

«Нормативного объема техники для уборки уже недостаточно. Поэтому было принято решение, что в 15:30 мы закрываем движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи в полном объеме, дабы не увеличить транспортный поток», – добавил Кабанов.

Вице-премьер добавил, что дорога на участке от Симферополя до Белогорска будет открыта только для жителей Белогорска. Также принято решение не пропускать автомобильный поток в Крым со стороны Краснодарского края.

«Движение по Крымскому мосту не откроют до тех пор, пока трасса не будет приведена в порядок со стороны полуострова. По предварительным оценкам на это потребуется 4-5 часов», - сказал Кабанов.

Как ранее сообщалось, из-за непрекращающегося снегопада ФКУ Упрдор «Тамань» приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту.

В Керчи приостановлено автобусное междугороднее сообщение, всех пассажиров направляют в здание автовокзала, где им предлагают переждать непогоду. Сотрудники ГИБДД разворачивают водителей в Керчь.

Кроме того, чтобы избежать пробок на трассе «Таврида», автомобили направляют на старую дорогу Симферополь-Феодосия.

По данным метеорологов, в Керчи выпало 47 сантиметров, в Белогорске - 23 сантиметра, в Симферополе - 21 сантиметр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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