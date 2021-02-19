В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида»

Режим угрозы чрезвычайной ситуации вводят на территории четырех муниципалитетов Республики Крым.
Об этом в эфире одного из крымских телеканалов сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.
Он уточнил, что режим угрозы ЧС введен на территории Керчи, а также Кировского, Ленинского и Белогорского районов, где прошли самые сильные осадки.
«Нормативного объема техники для уборки уже недостаточно. Поэтому было принято решение, что в 15:30 мы закрываем движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Керчи в полном объеме, дабы не увеличить транспортный поток», – добавил Кабанов.
Вице-премьер добавил, что дорога на участке от Симферополя до Белогорска будет открыта только для жителей Белогорска. Также принято решение не пропускать автомобильный поток в Крым со стороны Краснодарского края.
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