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Снег и гололед в Крыму

В Крыму возникли перебои в электроснабжении

17:23 пятница, 19 февраля 2021
В Крыму возникли перебои в электроснабжении

фото © Delfi

Сильный снегопад, метель и ветер стали причиной повреждения линий электропередачи в Крыму, больше всего пострадали сети Ленинского и Белогорского районов и города Судака.

Об этом сообщила пресс-служба «Крымэнерго».

«В Ленинском районе в вечернее и ночное время 18-19 февраля произошло семь технологических нарушений, при этом время устранения шести из них составило менее часа, а подача электроэнергии в селах Семисотка и Петрово была восстановлена в течение трех часов. Максимальное количество единовременно отключенных абонентов составило 844. В настоящее время энергетики продолжают работы в селе Заветное, в котором остается обесточенным одна транспортная подстанция», – говорится в сообщении.

В Белогорском районе в результате повреждения на подстанции вечером 18 февраля были обесточены более двух тысяч абонентов. Спустя полтора часа электроснабжение потребителей было восстановлено. Последующие два технологических нарушения, в результате которых без света остались более трех тысяч абонентов, были устранены менее чем за 10 минут.

В Судаке утром 19 февраля были повреждены две кабельные линии электропередачи, в результате чего без света остались 1638 абонентов. Спустя три часа повреждения были устранены.

«В целом, в устранении повреждений в ночное время были задействованы 42 бригады энергетиков, привлечены 39 единиц специальной техники. С 8:00 работают 97 аварийно-восстановительных и ремонтных бригад (284 специалиста), 101 единица техники», – добавили в «Крымэнерго».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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