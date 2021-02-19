В Крыму создали оперативный штаб для решения проблем с непогодой

Оперативный штаб сформирован в Республике Крым из-за опасных погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

«С целью предупреждения происшествий в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений организовано проведение заседания республиканской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечения пожарной безопасности, – сообщили в ведомстве. – На базе главного управления работает межведомственный оперативный штаб, в состав которого вошли как специалисты чрезвычайных ведомств, так и служб взаимодействия Республики Крым».

В МЧС уточнили, что в районе Крымского моста работает аэромобильная группировка главного управления и оперативные группы местных пожарно-спасательных отрядов по оказанию помощи гражданам. «Вдоль автодороги «Таврида» в готовности к развертыванию 14 пунктов обогрева вместимостью 3 300 человек, где автомобилисты, оказавшиеся в заторе, смогут обогреться и получить необходимую помощь», – добавили в ведомстве.

Для оказания помощи населению и предупреждения чрезвычайных происшествий задействовано 194 человека и 60 единиц техники. По состоянию на 11.00 чрезвычайных происшествий, связанных с прохождением неблагоприятных погодных условий, не зафиксировано, пострадавших нет. Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле МЧС России. Социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ функционируют бесперебойно.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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