В Крыму расширили перечень отраслей, пострадавших от ковида

На заседании Антикризисного штаба одобрено расширение перечней отраслей, в наибольшей степени пострадавших с июня по декабрь 2020 года в результате распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение Совета министров Республики Крым подписано и вступило в силу.

На сегодняшний день к пострадавшим видам деятельности отнесено 142 ОКВЭДа. В обновленные перечни видов деятельности и организационно-правовых форм юридических лиц, имеющих право на получение мер поддержки, вошли ОКВЭДы, относящиеся к сфере дополнительного образования и предоставления услуг по дневному уходу за детьми, а также бытовых услуг – это работа ателье, мастерских, парикмахерских, фотоателье и т.д.

Напоминаем, что получатели меры поддержки должны подать заявку в электронном виде на портале Правительства Республики Крым, подписанную электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ЭЦП, могут подать заявку через Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства и его обособленные подразделения в муниципальных образованиях на безоплатной основе, предоставив фонду право подать заявку от своего имени на основании доверенности в простой письменной форме либо по нотариальной доверенности через третьих лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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