В Крыму нашли крупный арсенал оружия

Полицейские нашли склад оружия и боеприпасов на чердаке частного дома в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, опасная находка была обнаружена в Ленинском районе полуострова.

«В поселке Ленино сотрудники полиции в частном домовладении обнаружили арсенал оружия. Значительная часть предметов: винтовки, карабины и пистолеты, относятся к периоду Второй мировой войны», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в незаконном схроне находилось большое количество патронов для нарезного и гладкоствольного оружия. Часть из них – современного образца.

Опасные находки были направлены на экспертизу, которая установила, что большая часть пригодна для использования. По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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