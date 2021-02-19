Происшествия
В Крыму нашли крупный арсенал оружия
Полицейские нашли склад оружия и боеприпасов на чердаке частного дома в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По информации ведомства, опасная находка была обнаружена в Ленинском районе полуострова.
«В поселке Ленино сотрудники полиции в частном домовладении обнаружили арсенал оружия. Значительная часть предметов: винтовки, карабины и пистолеты, относятся к периоду Второй мировой войны», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в незаконном схроне находилось большое количество патронов для нарезного и гладкоствольного оружия. Часть из них – современного образца.
Опасные находки были направлены на экспертизу, которая установила, что большая часть пригодна для использования. По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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