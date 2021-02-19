В Крыму хотят за год потратить 700 млн долларов на строительство

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Крым потратит 45 млрд рублей на строительство объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) развития полуострова и другим программам в текущем году.

Об этом во время совещания по инфраструктурным проектам в Крыму сообщил республиканский министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.

«В рамках реализации ФЦП развития Крыма, региональной адресной инвестиционной программы (РАИП) и плана капитального ремонта выделено 44,9 млрд рублей. Из них 33,8 млрд рублей – ФЦП, 11,1 млрд – РАИП и план капремонта», – сообщил Храмов.

В настоящее время в рамках этих программ реализуется 695 объектов. «Из них 310 ФЦП, 385 – РАИП и план капремонта. К вводу в этом году запланировано 358 объектов, из них 106 – ФЦП, 247 – РАИП и план капремонта», – уточнил Храмов.

С учетом других программ, среди которых соглашение между Крымом и Москвой, всего в Крыму идет строительство и проектирование 1,7 тысячи объектов, в том числе 522 объекта минздрава, 175 – ЖКХ и 32 дороги.

В прошлом году в рамках ФЦП было выделено 65,5 млрд рублей, кассовое исполнение составило 99%.

ФЦП принята в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Летом 2020 года действие программы продлили до 2024 года, а затем и до 2025 года. В настоящее время в рамках ФЦП уже реализовано около 400 мероприятий на общую сумму 770 млрд рублей, общий объем ее финансирования до 2025 года составит 1,37 трлн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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