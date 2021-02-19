Сегодня в районе 7 утра крымским спасателям поступило сообщение о том, что на переулке Октябрьский в Феодосии автомобиль скорой помощи попал в снежный занос, требуется помощь в эвакуации.

«К месту происшествия немедленно направились сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5-ти человек и 1 единицы техники», — рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Также спасатели помогли найти мужчину, к которому направлялись медики. Выяснилось, что он направлялся на встречу к автомобилю скорой помощи, но оступился, повредил ногу и не смог продолжить движение.

Поисковые работы осложнялись штормовыми погодными условиями. Спасатели обнаружили пострадавшего на краю дачного массива с признаками обморожения. Накрыв его изофилическим одеялом, транспортировали мужчину в карету скорой медицинской помощи, находящейся на удалении около 1,5 км от места нахождения пострадавшего.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пожарные за день потушили две бани. Вчера крымским пожарным поступило два сообщения и возгорании бань.

В Севастополе местный «отелло» оторвался на машине бывшей. В Севастополе правоохранители задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в порче имущества своей бывшей возлюбленной.

В Крымских горах спасатели вытащили из снега два авто. Сотрудники «Крым-СПАС» минувшей ночью вытащили из снежного заноса на плато Караби-яйла два автомобиля.

В Симферополе легковушка загорелась во время движения. В Симферополе на дороге загорелся легковой автомобиль.