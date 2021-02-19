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Власть

Украина увеличит количество поездов к границе с Крымом

07:12 пятница, 19 февраля 2021

В будущем Украина планирует увеличить количество поездов, едущих к границе с полуостровом.

Об этом сообщается на странице представительства президента Украины в АРК в Facebook.

В представительстве напомнили, что железнодорожное сообщение с Крымом было прервано в 2014 году.

На данный момент к админгранице между Украиной и Крымом ходит несколько пар поездов. Как сообщили в «Укрзализнице», к станции «Новоалексеевка», недалеко от пункта пропуска «Чонгар» (в Крыму «Джанкой») ходят четыре пары поездов из Киева, Харькова, Львова и Ковеля. На участке от станции «Новоалексеевка» до станции «Сиваш» курсируют два пригородных поезда из Геническа и Запорожья. В Херсон ходят шесть пар поездов из Харькова, Киева, Львова, Ужгорода и два из Рахова.

При этом в представительстве подчеркнули, что запускать прямые поезда с материковой Украины в Крым «не планируется до момент деоккупации».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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