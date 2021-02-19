Украина созывает заседание Генассамблеи ООН по ситуации в Крыму

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По инициативе Украины 23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по ситуации в Крыму.

Об этом в интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, одним из пунктов повестки дня будет обсуждение доклада по Донбассу, украинская сторона будет поднимать там вопрос об организованном Россией форуме «Русский Донбасс».

«23 февраля украинское постпредство будет организовывать брифинг под председательством руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий для стран-членов уже всей ООН, а не только для Совбеза, по ситуации на Востоке Украины и в Крыму. И уже там мы сможем, не имея ограничений во времени, рассказать все о ходе событий на фронте», – сообщил украинский постпред.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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