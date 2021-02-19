«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу

На трассе «Таврида» сотрудники УГИБДД МВД по РК перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее ФКУ Упрдор «Тамань» из-за сложных погодных условий приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту для его расчистки. На въезде на мост стоят сотрудники ГИБДД, которые разворачивают автомобили в Керчь.
«По направлению к Крымскому мосту сотрудники ГИБДД «перебрасывают» транспорт на старую дорогу Симферополь – Феодосия, чтобы не было заторов на «Тавриде». Такая же ситуация в селе Багерово Ленинского района. Просим водителей воздержаться от поездок в сторону Крымского моста в связи с временным ограничением движения и неблагоприятными погодными условиями», - сообщили в региональном ГИБДД.
Как ранее сообщалось, на полуостров обрушилась непогода, непрекращающейся снегопад привел к осложнению ситуации на дорогах республики. В связи с приходом стихии в Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
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