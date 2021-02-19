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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: мост закрыт, автобусы не ходят

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу

09:32 пятница, 19 февраля 2021
«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу

фото © ria.ru

На трассе «Таврида» сотрудники УГИБДД МВД по РК перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФКУ Упрдор «Тамань» из-за сложных погодных условий приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту для его расчистки. На въезде на мост стоят сотрудники ГИБДД, которые разворачивают автомобили в Керчь.

«По направлению к Крымскому мосту сотрудники ГИБДД «перебрасывают» транспорт на старую дорогу Симферополь – Феодосия, чтобы не было заторов на «Тавриде». Такая же ситуация в селе Багерово Ленинского района. Просим водителей воздержаться от поездок в сторону Крымского моста в связи с временным ограничением движения и неблагоприятными погодными условиями», - сообщили в региональном ГИБДД.

Как ранее сообщалось, на полуостров обрушилась непогода, непрекращающейся снегопад привел к осложнению ситуации на дорогах республики. В связи с приходом стихии в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено. В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Апокалипсис в Керчи: много аварий, автобусное сообщение остановлено. Автобусное сообщение с Керчью остановлено из-за сильных снегопадов и затора на дороге.

Въезд на Ай-Петри перекрыт со всех сторон. Автомобильный въезд на гору Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыт из-за сильного снегопада.

Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?. В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.

Украина увеличит количество поездов к границе с Крымом. В будущем Украина планирует увеличить количество поездов, едущих к границе с полуостровом.

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