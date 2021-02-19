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Бизнес

Стали известны доходы самозанятых в Крыму

10:02 пятница, 19 февраля 2021

Доходы жителей Крыма, зарегистрированных в качестве самозанятых, достигли 900 млн рублей, сообщила глава Минфина Крыма Ирина Кивико.

«С 1 июля – начала действия налогового режима, самозанятые заявили о 878,5 млн рублей активного дохода», - сказала Кивико и добавила, что налоговые поступления в бюджет от этого вида деятельности составили 9,5 млн рублей. В настоящее время в Крыму зарегистрировано уже более 15,2 тысяч плательщиков налога на профессиональную деятельность (НПД), которых именуют «самозанятыми».

Самозанятые – одна из трех базовых форм налогообложения, к которым также относятся индивидуальные предприниматели и юрлица. Им может быть физическое лицо, работающее без наемных сотрудников. При этом объем дохода не может превышать 2,4 млн рублей в год. «Самозанятые» выплачивают НПД в размере 4% от оборота. Для них действует стандартный налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, он уменьшает ставку налога на 1 или 2% в зависимости от источника дохода (физлица или юрлица и ИП).

Кроме того, в отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятым не надо сдавать деклараций и страховых взносов, а также открывать расчетные счета в банке. В этом качестве могут зарегистрироваться граждане, осуществляющие перевозку грузов и пассажиров, сдачу жилья в наем, предоставляющие услуги по строительству, маникюрному и парикмахерскому искусству, репетиторству, маркетингу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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