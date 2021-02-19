Стали известны доходы самозанятых в Крыму

Доходы жителей Крыма, зарегистрированных в качестве самозанятых, достигли 900 млн рублей, сообщила глава Минфина Крыма Ирина Кивико.

«С 1 июля – начала действия налогового режима, самозанятые заявили о 878,5 млн рублей активного дохода», - сказала Кивико и добавила, что налоговые поступления в бюджет от этого вида деятельности составили 9,5 млн рублей. В настоящее время в Крыму зарегистрировано уже более 15,2 тысяч плательщиков налога на профессиональную деятельность (НПД), которых именуют «самозанятыми».

Самозанятые – одна из трех базовых форм налогообложения, к которым также относятся индивидуальные предприниматели и юрлица. Им может быть физическое лицо, работающее без наемных сотрудников. При этом объем дохода не может превышать 2,4 млн рублей в год. «Самозанятые» выплачивают НПД в размере 4% от оборота. Для них действует стандартный налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, он уменьшает ставку налога на 1 или 2% в зависимости от источника дохода (физлица или юрлица и ИП).

Кроме того, в отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятым не надо сдавать деклараций и страховых взносов, а также открывать расчетные счета в банке. В этом качестве могут зарегистрироваться граждане, осуществляющие перевозку грузов и пассажиров, сдачу жилья в наем, предоставляющие услуги по строительству, маникюрному и парикмахерскому искусству, репетиторству, маркетингу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 493 рубля, ужин - в 2624 рубля. Согласно данным Крымстата, в январе 2021 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 493 рубля (дороже всего в Керчи - 573 руб, дешевле всего в Симферополе - 447 руб.).

В Крыму сообщили о росте количества субъектов малого и среднего бизнеса. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, а также занятых в нем граждан, выросло в Крыму в 2020 году.

Что происходит с ценами на «вторичку» в Крыму. Темпы роста стоимости вторичного жилья в Крыму опережают московские, по уровню цен на «вторичку» республика уже обогнала Санкт-Петербург и вплотную приблизилась к Москве.

В Крыму резко против запрета продажи крепкого алкоголя в магазинах. Запрет продажи крепкого алкоголя в супермаркетах и продуктовых магазинах нанесет ущерб ритейлу в Крыму.