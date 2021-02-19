Сотни автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Кубани

Движение порядка 500 автомашин было задержано из-за сильного снегопада в районе Крымского моста в Краснодарском крае, помощь водителям оказывается в восьми пунктах обогрева.

Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«На территории Краснодарского края задержано 479 машин с невозможностью проезда по Крымскому мосту и на территорию Республики Крым», - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в настоящее время в Краснодарском крае автодорога в сторону Крыма доступна для движения транспорта. Для оказания помощи водителям развернуто восемь пунктов обогрева, три из них - мобильные.

Как ранее сообщалось, из-за непрекращающегося снегопада ФКУ Упрдор «Тамань» приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту.

В Керчи приостановлено автобусное междугороднее сообщение, всех пассажиров направляют в здание автовокзала, где им предлагают переждать непогоду. Сотрудники ГИБДД разворачивают водителей в Керчь.

Кроме того, чтобы избежать пробок на трассе «Таврида», автомобили направляют на старую дорогу Симферополь-Феодосия.

По данным метеорологов, в Керчи выпало 47 сантиметров снега, в Белогорске - 23 сантиметра, в Симферополе - 21 сантиметр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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