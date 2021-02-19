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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: перекрыт мост, автомобили застряли, введен режим ЧС

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

Сотни автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Кубани

15:43 пятница, 19 февраля 2021

Движение порядка 500 автомашин было задержано из-за сильного снегопада в районе Крымского моста в Краснодарском крае, помощь водителям оказывается в восьми пунктах обогрева.

Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«На территории Краснодарского края задержано 479 машин с невозможностью проезда по Крымскому мосту и на территорию Республики Крым», - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что в настоящее время в Краснодарском крае автодорога в сторону Крыма доступна для движения транспорта. Для оказания помощи водителям развернуто восемь пунктов обогрева, три из них - мобильные.

Как ранее сообщалось, из-за непрекращающегося снегопада ФКУ Упрдор «Тамань» приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту.

В Керчи приостановлено автобусное междугороднее сообщение, всех пассажиров направляют в здание автовокзала, где им предлагают переждать непогоду. Сотрудники ГИБДД разворачивают водителей в Керчь.

Кроме того, чтобы избежать пробок на трассе «Таврида», автомобили направляют на старую дорогу Симферополь-Феодосия.

По данным метеорологов, в Керчи выпало 47 сантиметров снега, в Белогорске - 23 сантиметра, в Симферополе - 21 сантиметр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти объяснили, почему не откроют Крымский мост. Проезд по Крымскому мосту откроют после ликвидации последствий ДТП в районе поселка Багерово: поврежденные авто препятствуют движению.

В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида». Режим угрозы чрезвычайной ситуации вводят на территории четырех муниципалитетов Республики Крым.

Пассажиры крымских троллейбусов теперь будут получать призы за жалобы. В ГУП РК «Крымтроллейбус» запустили необычную акцию под названием «Народный контролер».

По Крымскому мосту начали пропускать следующие в Керчь автомобили. Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь. Дальше проезд пока невозможен.

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