Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.
Симферопольцы массово жалуются в соцсетях на обледеневшие дороги и ДТП из-за отсутствия обработки улиц. Некоторым горожанам даже пришлось толкать автобус, чтобы успеть на работу.
«Огромная благодарность Сергею Валерьевичу (Аксенову, - прим.) за возможность несколько раз попасть в аварию, а после толкать автобус. Все это утром, когда люди спешат на работу», - написала одна из местных жительниц, которая опубликовала соответствующую видеозапись.
Ранее сегодня Крымский мост закрыли для движения автомобилей. Сотни машин застряли в многочасовых заторах в районе Керчи и транспортного перехода на материковую Россию. Города Крыма и трассы между ними парализовала непогода.
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