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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: перекрыт мост, автомобили застряли, введен режим ЧС

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

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По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.

Симферопольцы массово жалуются в соцсетях на обледеневшие дороги и ДТП из-за отсутствия обработки улиц. Некоторым горожанам даже пришлось толкать автобус, чтобы успеть на работу.

«Огромная благодарность Сергею Валерьевичу (Аксенову, - прим.) за возможность несколько раз попасть в аварию, а после толкать автобус. Все это утром, когда люди спешат на работу», - написала одна из местных жительниц, которая опубликовала соответствующую видеозапись.

Ранее сегодня Крымский мост закрыли для движения автомобилей. Сотни машин застряли в многочасовых заторах в районе Керчи и транспортного перехода на материковую Россию. Города Крыма и трассы между ними парализовала непогода.

Ранее сообщалось о том, что просьбу крымских спасателей не выезжать в снег буквально восприняли только коммунальные службы и «Крымавтодор», отвечающий за расчистку дорог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида». Режим угрозы чрезвычайной ситуации вводят на территории четырех муниципалитетов Республики Крым.

Пассажиры крымских троллейбусов теперь будут получать призы за жалобы. В ГУП РК «Крымтроллейбус» запустили необычную акцию под названием «Народный контролер».

По Крымскому мосту начали пропускать следующие в Керчь автомобили. Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь. Дальше проезд пока невозможен.

Часть автобусов не вышли на маршруты в Симферополе. Некоторые автобусы не смогли выйти на маршруты общественного транспорта в Симферополе из-за снегопада.

Снег и гололед в Крыму
Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда

Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда

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Снег и гололед в Крыму
Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.

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