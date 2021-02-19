Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

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По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.

Симферопольцы массово жалуются в соцсетях на обледеневшие дороги и ДТП из-за отсутствия обработки улиц. Некоторым горожанам даже пришлось толкать автобус, чтобы успеть на работу.

«Огромная благодарность Сергею Валерьевичу (Аксенову, - прим.) за возможность несколько раз попасть в аварию, а после толкать автобус. Все это утром, когда люди спешат на работу», - написала одна из местных жительниц, которая опубликовала соответствующую видеозапись.

Ранее сегодня Крымский мост закрыли для движения автомобилей. Сотни машин застряли в многочасовых заторах в районе Керчи и транспортного перехода на материковую Россию. Города Крыма и трассы между ними парализовала непогода.

Ранее сообщалось о том, что просьбу крымских спасателей не выезжать в снег буквально восприняли только коммунальные службы и «Крымавтодор», отвечающий за расчистку дорог.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида». Режим угрозы чрезвычайной ситуации вводят на территории четырех муниципалитетов Республики Крым.

Пассажиры крымских троллейбусов теперь будут получать призы за жалобы. В ГУП РК «Крымтроллейбус» запустили необычную акцию под названием «Народный контролер».

По Крымскому мосту начали пропускать следующие в Керчь автомобили. Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь. Дальше проезд пока невозможен.

Часть автобусов не вышли на маршруты в Симферополе. Некоторые автобусы не смогли выйти на маршруты общественного транспорта в Симферополе из-за снегопада.