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Снег и гололед в Крыму

Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда

Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда

фото © dnews.dn.ua

За сутки в отделение больницы №6 обратилась почти сотня людей.

В Симферополе резко выросло число людей, получивших травмы из-за погодных условий. Отделение травматологии шестой горбольницы полностью заполнено, сообщил «Крыминформу» главный травматолог Крыма Павел Федуличев.

По его словам, за первые три дня снегопадов, которые начались неделю назад, в травматологию поступили 62 человека, а за последние сутки – 91 человек. Таким образом, число пострадавших увеличилось на треть. Вместе с тем Федуличев подчеркнул, что «катастрофы нет» и мест в больнице всем хватает.

Специалист отметил, что ранее медики констатировали лишь ушибы, а сейчас массово поступают люди с переломами рук и ног. В связи с этим в медучреждении переносят плановые госпитализации.

Ранее сегодня Крымский мост закрыли для движения автомобилей. Сотни машин застряли в многочасовых заторах в районе Керчи и транспортного перехода на материковую Россию. Города Крыма и трассы между ними парализовала непогода.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

На судне в Керченском проливе - массовое отравление, один человек уже умер. Специалисты готовят к эвакуации экипаж грузового судна April, находящегося в Керченском проливе под флагом Панамы.

В Феодосии автомобиль скорой помощи попал в снежный занос. Сегодня в районе 7 утра крымским спасателям поступило сообщение о том, что на переулке Октябрьский в Феодосии автомобиль скорой помощи попал в снежный занос, требуется помощь в эвакуации.

В Крыму задержан участник ДТП, в котором погибли трое полицейских. Следователи задержали жителя Кировского района Крыма, который допустил лобовое столкновение с полицейским автомобилем.

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