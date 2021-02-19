Снег и гололед в Крыму
Развитие сюжета: Сотни автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Кубани ● Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс ● Крымские спасатели эвакуировали 11 пассажиров двух автобусов под Феодосией ● Власти объяснили, почему не откроют Крымский мост ● В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида»
Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда
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За сутки в отделение больницы №6 обратилась почти сотня людей.
В Симферополе резко выросло число людей, получивших травмы из-за погодных условий. Отделение травматологии шестой горбольницы полностью заполнено, сообщил «Крыминформу» главный травматолог Крыма Павел Федуличев.
По его словам, за первые три дня снегопадов, которые начались неделю назад, в травматологию поступили 62 человека, а за последние сутки – 91 человек. Таким образом, число пострадавших увеличилось на треть. Вместе с тем Федуличев подчеркнул, что «катастрофы нет» и мест в больнице всем хватает.
Специалист отметил, что ранее медики констатировали лишь ушибы, а сейчас массово поступают люди с переломами рук и ног. В связи с этим в медучреждении переносят плановые госпитализации.
Ранее сегодня Крымский мост закрыли для движения автомобилей. Сотни машин застряли в многочасовых заторах в районе Керчи и транспортного перехода на материковую Россию. Города Крыма и трассы между ними парализовала непогода.
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