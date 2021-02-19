Снег и гололед в Крыму
Развитие сюжета: Подрядчика, ответственного за расчистку трассы «Таврида» от снега, отстранят от работы ● Идет потепление: какой будет погода в Крыму на выходных ● Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце ● Движение по Крымскому мосту открыто в сторону Краснодарского края России ● В Крыму возникли перебои в электроснабжении
Работает тяжелая техника: что сейчас происходит на «Тавриде»
фото © МЧС Крыма
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым задействовали тяжелую инженерную технику для расчистки участков трассы «Таврида», движение по которой было затруднено из-за снежных заносов.
Для оказания помощи автомобилистам в районах полуострова, где наблюдаются дорожные заторы, были развернуты семь стационарных пунктов обогрева муниципальных образований городов и районов Республики Крым общей вместимостью 1120 человек и три пункта временного размещения, вместимостью 1160 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Крыму.
«Силами Главного управления МЧС России по Республике Крым развернуты шесть мобильных пунктов обогрева Главного управления МЧС России по Республике Крым общей вместимостью 220 человек, а также подвижной пункт обогрева», - говорится в предоставленной информации.
Всего по состоянию на 20.00 на территории Крымского полуострова развернуты 15 мобильных пунктов обогрева - в Керчи, Феодосии и Ленинском районе. Пункты обогрева посетили 178 человек, в пунктах временного размещения размещено 153 человека.
Для работы в ночное время все оперативные группы оснащены световыми башнями и всем необходимым оборудованием.
Также в МЧС сообщают, что на трассе «Таврида» сегодня помощь получили 372 человека, пострадавших нет. Из снежных заносов с помощью тяжелой техники отбуксировано 195 транспортных средства.
При этом на остальных автомобильных дорогах Республики Крым помощь МЧС России не требовалась.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Работает тяжелая техника: что сейчас происходит на «Тавриде»
Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым задействовали тяжелую инженерную технику для расчистки участков трассы «Таврида», движение по которой было затруднено из-за снежных заносов.
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