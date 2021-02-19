Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце

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Пока во всем остальном Крыму бушует снежная стихия, в Севастополе дворники, которые, еще утром были готовы усердно бороться с непогодой, вынуждены сушить лопаты на солнышке и сметать с тротуаров рассыпанную для гололеда соль.

А гололеда – по крайней мере, в центре города, куда дотянулось солнце – нет и в помине.

Как сообщают очевидцы, Севастополь начало заметать еще в четверг днем, дожди перемежались с мокрым и довольно густым снегом. Ночью город замело так сильно, что севастопольским коммунальщикам пришлось мобилизоваться по максимуму: по информации пресс-службы правительства, 17 единиц техники расчищали в городе дороги и обрабатывали их противогололедными растворами, за сутки израсходовав почти 800 тонн материалов.

А потом выглянуло солнце. И несмотря на то, что холодный ветер и минус на термометре по-прежнему заставляют горожан натягивать перчатки и прятать носы в маски и шарфы, такого коллапса, как на востоке Крыма, ждать, судя по всему, не приходится.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма. В Керчи в результате мощного снегопада выпало почти полметра снега. В море у берегов Крыма бушует штормовой ветер.

Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада. Снежные заносы остановили транспортное сообщение к поселкам Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное и Краснокаменка под Феодосией.

Керченская «скорая помощь» пока не получала вызовов от оказавшихся в заторе автомобилистов. Бригады керченской «скорой помощи» пока не получали нестандартных вызовов в связи с погодными условиями и не выезжали к местам скопления транспорта в районе подходов к Крымскому мосту.

Небывалый удар стихии: часть Крыма парализовало. Города восточного Крыма буквально завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер.