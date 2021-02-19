Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности оранжевый, ветер (местами усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (гололедица), уровень опасности оранжевый, ветер (местами северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гололедно-изморозевое отложение (местами гололедно-изморозевые отложения.), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный снег, мокрый снег), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (очень сильный снег), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (гололедица), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -8 до -4, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до -1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северный 31 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 92 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до -1, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер С 38 км/час, возможны порывы до 67 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северный 26 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 88 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до -2, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер С 23 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -6 до -2, ночью около -4 градусов. Ветер северный 24 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 88 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до -5, ночью от -7 до -5 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 87 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -7 до -4, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 90 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 24, на Кипре - 18, в Одессе - 2, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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