Поезда по Крымскому мосту идут по расписанию

Снегопады не повлияли на железнодорожное сообщение Крыма с материковой частью России - движение поездов по Крымскому мосту в условиях непогоды осуществляется по расписанию.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Крымская железная дорога».

На территории полуострова поезда также курсируют по расписанию, добавили в ведомстве.

«В период осложненных климатических условий железнодорожный транспорт функционирует в соответствии с расписанием. Сбоев графика движения поездов на полигоне ФГУП «КЖД» не допущено», – сообщили в КЖД.

Из-за обильных осадков на борьбу со снегом вышли 282 сотрудника ведомства. Работники очищают от снега 13 стрелочных переводов. Задействованы снегоуборочные машины. Кроме того, работники очищают от снега платформы и привокзальные площади вокзалов Симферополя, Севастополя, Джанкоя, Евпатории, Феодосии и Керчи.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, из-за непрекращающегося снегопада ФКУ Упрдор «Тамань» приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту, ведутся работы по расчистке. Сотрудники ГИБДД разворачивают водителей в Керчь.

Кроме того, чтобы избежать пробок на трассе «Таврида» автомобили направляют на старую дорогу Симферополь-Феодосия. В Керчи временно прервано междугороднее автобусное сообщение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу. На трассе «Таврида» сотрудники УГИБДД МВД по РК перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

Восстановить движение по Крымскому не могут. Движение по Крымскому мосту невозможно из-за плохой видимости.

Апокалипсис в Керчи: много аварий, автобусное сообщение остановлено. Автобусное сообщение с Керчью остановлено из-за сильных снегопадов и затора на дороге.

Въезд на Ай-Петри перекрыт со всех сторон. Автомобильный въезд на гору Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыт из-за сильного снегопада.