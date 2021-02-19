Снег и гололед в Крыму
Развитие сюжета: Идет потепление: какой будет погода в Крыму на выходных ● Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце ● Движение по Крымскому мосту открыто в сторону Краснодарского края России ● В Крыму возникли перебои в электроснабжении ● Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках
Подрядчика, ответственного за расчистку трассы «Таврида» от снега, отстранят от работы
Подрядчик, ответственный за расчистку трассы «Таврида» от снега, не справился. Уборка дороги ведется силами спецтехники Министерства обороны РФ и Росгвардии.
С таким заявлением выступил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с данной ситуацией. На завтра я готовлю обращение в федеральные органы власти. (…) Со всеми главами администраций нахожусь в постоянной связи, коллеги докладывают – есть сложности с выездом на трассу в Ленинском, Кировском, Белогорском районах. (…) В течение двух часов мы «пробьем коридор», возможно, будет движение уже в сторону Симферополя. Однако, прошу крымчан до утра воздержаться от выезда на трассу «Таврида», — сказал Сергей Аксенов.
Глава республики добавил, что на месте решением проблемы занимаются вице-премьеры Крыма Юрий Михайличенко и Евгений Кабанов. К работе привлечена спецтехника Министерства обороны РФ, Росгвардии и других ведомств.
Также Сергей Аксенов призвал крымчан воздержаться от выезда на трассу «Таврида».
«Было принято решение ограничить движение, в связи с тем, что в районе Горностаевки, Багерово (Ленинский район) образовалась пробка. Сильный ветер. Температура до -4. Хоть снег и не идет, однако навал со стороны полей идет и не дает возможности быстро убрать дорогу. Снег в таком объеме заметает, что снегоуборочная техника не справляется», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сотни автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Кубани. Движение порядка 500 автомашин было задержано из-за сильного снегопада в районе Крымского моста в Краснодарском крае, помощь водителям оказывается в восьми пунктах обогрева.
Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс. По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.
Власти объяснили, почему не откроют Крымский мост. Проезд по Крымскому мосту откроют после ликвидации последствий ДТП в районе поселка Багерово: поврежденные авто препятствуют движению.
В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида». Режим угрозы чрезвычайной ситуации вводят на территории четырех муниципалитетов Республики Крым.
Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце
Пока во всем остальном Крыму бушует снежная стихия, в Севастополе дворники, которые, еще утром были готовы усердно бороться с непогодой, вынуждены сушить лопаты на солнышке и сметать с тротуаров рассыпанную для гололеда соль.
В Крыму возникли перебои в электроснабжении
Сильный снегопад, метель и ветер стали причиной повреждения линий электропередачи в Крыму, больше всего пострадали сети Ленинского и Белогорского районов и города Судака.
Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках
Непогода привела к транспортному коллапсу в разных городах полуострова и на трассах между ними.
Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?
В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.
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Крымский мост в ближайшее время не откроют для движения
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