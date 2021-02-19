Подрядчика, ответственного за расчистку трассы «Таврида» от снега, отстранят от работы

Подрядчик, ответственный за расчистку трассы «Таврида» от снега, не справился. Уборка дороги ведется силами спецтехники Министерства обороны РФ и Росгвардии.

С таким заявлением выступил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с данной ситуацией. На завтра я готовлю обращение в федеральные органы власти. (…) Со всеми главами администраций нахожусь в постоянной связи, коллеги докладывают – есть сложности с выездом на трассу в Ленинском, Кировском, Белогорском районах. (…) В течение двух часов мы «пробьем коридор», возможно, будет движение уже в сторону Симферополя. Однако, прошу крымчан до утра воздержаться от выезда на трассу «Таврида», — сказал Сергей Аксенов.

Глава республики добавил, что на месте решением проблемы занимаются вице-премьеры Крыма Юрий Михайличенко и Евгений Кабанов. К работе привлечена спецтехника Министерства обороны РФ, Росгвардии и других ведомств.

Также Сергей Аксенов призвал крымчан воздержаться от выезда на трассу «Таврида».

«Было принято решение ограничить движение, в связи с тем, что в районе Горностаевки, Багерово (Ленинский район) образовалась пробка. Сильный ветер. Температура до -4. Хоть снег и не идет, однако навал со стороны полей идет и не дает возможности быстро убрать дорогу. Снег в таком объеме заметает, что снегоуборочная техника не справляется», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотни автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Кубани. Движение порядка 500 автомашин было задержано из-за сильного снегопада в районе Крымского моста в Краснодарском крае, помощь водителям оказывается в восьми пунктах обогрева.

Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс. По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.

Власти объяснили, почему не откроют Крымский мост. Проезд по Крымскому мосту откроют после ликвидации последствий ДТП в районе поселка Багерово: поврежденные авто препятствуют движению.

В Крыму вводят режим угрозы ЧС и перекрывают часть трассы «Таврида». Режим угрозы чрезвычайной ситуации вводят на территории четырех муниципалитетов Республики Крым.