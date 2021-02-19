По Крымскому мосту начали пропускать следующие в Керчь автомобили

Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь. Дальше проезд пока невозможен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Движение автомобилей по Крымскому мосту рано утром в пятницу было перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях. Как сообщили в ГИБДД по Кубани, из-за снегопада перекрыто движение со 139-го километра автодороги «Новороссийск-Керчь», транспорт перенаправляют в станицы Тамани и Темрюк. Экипажи ДПС на автодорогах Темрюкского района информируют автомобилистов о введенном ограничении, давая им возможность изменить маршрут или переждать непогоду.
«В связи с полным закрытием движения по участку автодороги «Таврида» на территории Республики Крым в настоящий момент организован дозированный пропуск транспортных средств, следующих с территории Краснодарского края в город Керчь (далее дорога закрыта). Также, по имеющейся информации, ограничений в движении транспортных средств из Керчи в сторону Краснодарского края, не имеется», - информирует пресс-служба кубанской ГИБДД.
В Краснодарском крае на подъезде к мосту скопилось 87 автомашин, в том числе 12 автобусов. На противоположной стороне моста на съезде в Крым - 192 машины, среди них восемь рейсовых автобусов, - пишет РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что движение по трассе «Таврида» планируется возобновить в ближайшие часы.
Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму.
Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.