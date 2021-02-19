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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: перекрыт мост, автомобили застряли, введен режим ЧС

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

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По Крымскому мосту начали пропускать следующие в Керчь автомобили

13:01 пятница, 19 февраля 2021
По Крымскому мосту начали пропускать следующие в Керчь автомобили

фото © most.life

Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь. Дальше проезд пока невозможен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Движение автомобилей по Крымскому мосту рано утром в пятницу было перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях. Как сообщили в  ГИБДД по Кубани, из-за снегопада перекрыто движение со 139-го километра автодороги «Новороссийск-Керчь», транспорт перенаправляют в станицы Тамани и Темрюк. Экипажи ДПС на автодорогах Темрюкского района информируют автомобилистов о введенном ограничении, давая им возможность изменить маршрут или переждать непогоду.

«В связи с полным закрытием движения по участку автодороги «Таврида» на территории Республики Крым в настоящий момент организован дозированный пропуск транспортных средств, следующих с территории Краснодарского края в город Керчь (далее дорога закрыта). Также, по имеющейся информации, ограничений в движении транспортных средств из Керчи в сторону Краснодарского края, не имеется», - информирует пресс-служба кубанской ГИБДД.

В Краснодарском крае на подъезде к мосту скопилось 87 автомашин, в том числе 12 автобусов. На противоположной стороне моста на съезде в Крым - 192 машины, среди них восемь рейсовых автобусов, - пишет РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что движение по трассе «Таврида» планируется возобновить в ближайшие часы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 30 спецавтомобилей задействовали для очистки «Тавриды» от снега. Более 30 единиц специальной техники задействовано в очистке трассы «Таврида» от снега.

Аксенов пообещал открыть движение по «Тавриде» после 14.00. Власти рассчитывают, что движение по трассе «Таврида» на востоке Крыма возобновится после 14.00.

Поезда по Крымскому мосту идут по расписанию. Снегопады не повлияли на железнодорожное сообщение Крыма с материковой частью России - движение поездов по Крымскому мосту в условиях непогоды осуществляется по расписанию.

Крымский мост в ближайшее время не откроют для движения. Движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий.

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