Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -5
море +10
Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: перекрыт мост, автомобили застряли, введен режим ЧС

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Власть

Пассажиры крымских троллейбусов теперь будут получать призы за жалобы

14:11 пятница, 19 февраля 2021

В ГУП РК «Крымтроллейбус» запустили необычную акцию под названием «Народный контролер».

Как сообщается в отделе предприятия по работе со СМИ и населением, это нововведение нужно в первую очередь, чтобы дисциплинировать водителей.

Итак, в течение десяти дней любой пассажир «Крымтроллейбуса», которому не выдали билет при оплате проезда наличными, может получить ценные подарки. О нарушении нужно сообщить в Whatsapp-приемную предприятия по номеру: +7 978 140 02 49, — передает КП-Крым.

Каждая жалоба фиксируется, а участник сможет бесплатно посетить экскурсию музея электротранспорта Симферополя (ул. Киевская, 78). Самые активные участники получат три ценных приза. Каких именно, не сообщается.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть автобусов не вышли на маршруты в Симферополе. Некоторые автобусы не смогли выйти на маршруты общественного транспорта в Симферополе из-за снегопада.

Более 30 спецавтомобилей задействовали для очистки «Тавриды» от снега. Более 30 единиц специальной техники задействовано в очистке трассы «Таврида» от снега.

Аксенов пообещал открыть движение по «Тавриде» после 14.00. Власти рассчитывают, что движение по трассе «Таврида» на востоке Крыма возобновится после 14.00.

Поезда по Крымскому мосту идут по расписанию. Снегопады не повлияли на железнодорожное сообщение Крыма с материковой частью России - движение поездов по Крымскому мосту в условиях непогоды осуществляется по расписанию.

Снег и гололед в Крыму
Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда

Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда

За сутки в отделение больницы №6 обратилась почти сотня людей.

Снег и гололед в Крыму
Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.

Происшествия
На судне в Керченском проливе - массовое отравление, один человек уже умер

На судне в Керченском проливе - массовое отравление, один человек уже умер

Специалисты готовят к эвакуации экипаж грузового судна April, находящегося в Керченском проливе под флагом Панамы.

Актуальные темы

В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.

17 февраля

Власть
Для Константинова отставка мэра Симферополя стала «полной неожиданностью»

Для Константинова отставка мэра Симферополя стала «полной неожиданностью»

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что решение Елены Проценко уйти с поста главы администрации Симферополя стало для него неожиданностью.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации