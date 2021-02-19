Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -7
море +10

Власть

Новый мэр Симферополя рассказал что будет делать на этом посту

Новый мэр Симферополя рассказал что будет делать на этом посту

фото © ria.ru

В планах выполнение программы по благоустройству дворов и общественных пространств, а также нормализация работы администрации и всех служб.

Об этом журналистам сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Валентин Демидов.

«Задача понятная – нормализовать работу и обеспечить работу администрации и всех служб. Выполнить ряд первоочередных задач, которые стоят – это и московская программа этого года по благоустройству дворов и общественных пространств.

Безусловно надо решать и вопросы развития города, наполнения бюджета, развития наших предприятий – МБУ «Город» и «Горавтотранс», «Горсвет» и так далее», — сказал Демидов.

Напомним, вчера экс-глава администрации крымской столицы Елена Проценко написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Сегодня решением Горсовета Симферополя Валентин Демидов, который в 2015-2016 годах занимал пост министр экономического развития республики, был назначен временно исполняющим полномочия главы города.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму расширили перечень отраслей, пострадавших от ковида. На заседании Антикризисного штаба одобрено расширение перечней отраслей, в наибольшей степени пострадавших с июня по декабрь 2020 года в результате распространения коронавирусной инфекции.

Депутаты Симферополя единогласно и с удовольствием отправили мэра в отставку. На 37-й внеочередной сессии городского совета Симферополя все депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы администрации города Елены Проценко.

Крымского чиновника отстранили от должности из-за жилья для сирот. Первого заместителя главы администрации Советского района Крыма отстранили от должности в рамках расследования уголовного дела по факту предоставления некачественного жилья сироте, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

Аксенов приказал дорожникам стоять с лопатами наперевес. До конца недели Крым получит 10,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог из резервного фонда правительства.

Снег и гололед в Крыму
Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце

Пронеслось: Севастополь ждал снежный коллапс, а получил солнце

Пока во всем остальном Крыму бушует снежная стихия, в Севастополе дворники, которые, еще утром были готовы усердно бороться с непогодой, вынуждены сушить лопаты на солнышке и сметать с тротуаров рассыпанную для гололеда соль.

Снег и гололед в Крыму
В Крыму возникли перебои в электроснабжении

В Крыму возникли перебои в электроснабжении

Сильный снегопад, метель и ветер стали причиной повреждения линий электропередачи в Крыму, больше всего пострадали сети Ленинского и Белогорского районов и города Судака.

Снег и гололед в Крыму
Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках

Итоги дня в Крыму: заторы, аварии, толпы на остановках

Непогода привела к транспортному коллапсу в разных городах полуострова и на трассах между ними.

Актуальные темы

В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.

17 февраля

Снег и гололед в Крыму
Власти объяснили, почему не откроют Крымский мост

Власти объяснили, почему не откроют Крымский мост

Проезд по Крымскому мосту откроют после ликвидации последствий ДТП в районе поселка Багерово: поврежденные авто препятствуют движению.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации