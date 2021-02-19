Новый мэр Симферополя рассказал что будет делать на этом посту

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В планах выполнение программы по благоустройству дворов и общественных пространств, а также нормализация работы администрации и всех служб.

Об этом журналистам сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации Симферополя Валентин Демидов.

«Задача понятная – нормализовать работу и обеспечить работу администрации и всех служб. Выполнить ряд первоочередных задач, которые стоят – это и московская программа этого года по благоустройству дворов и общественных пространств.

Безусловно надо решать и вопросы развития города, наполнения бюджета, развития наших предприятий – МБУ «Город» и «Горавтотранс», «Горсвет» и так далее», — сказал Демидов.

Напомним, вчера экс-глава администрации крымской столицы Елена Проценко написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Сегодня решением Горсовета Симферополя Валентин Демидов, который в 2015-2016 годах занимал пост министр экономического развития республики, был назначен временно исполняющим полномочия главы города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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