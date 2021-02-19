Небывалый удар стихии: часть Крыма парализовало

Города восточного Крыма буквально завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер.
Об этом главы администраций сообщают в социальных сетях.
Так, в часть абонентов из-за разгула стихии осталась без электроэнергии, работают аварийные бригады.
«Небывалый удар стихии, настоящий снежный армагеддон, обрушился на наш курортный город этой ночью. Зима разбушевалась не на шутку. Сейчас все силы коммунальных и городских служб направлены на борьбу с непогодой. На данный момент часть Судака, село Дачное остались без электричества, частичные отключения есть в других населенных пунктах округа. Аварийные бригады работают над тем, чтобы обеспечить электроснабжением жителей. Коммунальная техника вышла на городские улицы для расчистки и посыпки дорог», - написал в Facebook глава администрации Судака Игорь Степиков.
Сложная ситуация сейчас и в . С восьми часов вчерашнего вечера в городе господствует непогода.
«Спецтехника вышла на расчистку городских дорог и обработку противогололедной смесью. Работа продолжается в круглосуточном режиме. Сейчас на расчистке города от снега задействовано 9 единиц транспорта и около 200 работников МБУ «Городское благоустройство» и муниципальных управляющих компаний. Особое внимание уделяется сложным участкам дорог. Так, на подъеме на Челноковский массив работало более 15 дорожных рабочих, на подъеме у школы № 10 работает спецтехника. Всего в борьбу со снежной стихией включены четыре пескоразбрасывателя, три экскаватора, один погрузчик, один трактор», - говорится в сообщении на сайте администрации Феодосии.
Из-за того, что снегопад не прекращается коммунальщики переведены на круглосуточный режим работы.
В работу служб усложняет сильный ветер и непрекращающийся снег. Высота сугробов местами достигает полуметра.
«Работать в условиях снегопада с сильным порывистым ветром сложно, но необходимо расчистить основные участки. Дворники работают на пешеходных дорожках, спусках и подъемах, на подходах к социальным объектам, обрабатывают их противогололедными материалами. Метель и снегопад продолжаются. На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города», - написал в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Ранее из-за непрекращающегося снегопада ФКУ Упрдор «Тамань» приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту, ведутся работы по расчистке. В Керчи приостановлено автобусное междугороднее сообщение, всех пассажиров направляют в здание автовокзала, где им предлагают переждать непогоду. Сотрудники ГИБДД разворачивают водителей в Керчь.
Кроме того, чтобы избежать пробок на трассе «Таврида» автомобили направляют на старую дорогу Симферополь-Феодосия.
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