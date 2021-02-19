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Восток Крыма засыпало снегом

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Происшествия

На судне в Керченском проливе - массовое отравление, один человек уже умер

15:09 пятница, 19 февраля 2021
Керчь
На судне в Керченском проливе - массовое отравление, один человек уже умер

фото © tvc.ru

Специалисты готовят к эвакуации экипаж грузового судна April, находящегося в Керченском проливе под флагом Панамы.

Причина эвакуации – пищевое отравление членов команды, механик судна скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

«Судно April, турецкий судовладелец, флаг Панама, экипаж восемь человек, подало сигнал о необходимости медицинской эвакуации. Пищевое отравление у шестерых из восьми. На данный момент один человек, старший механик, умер», – рассказали в ведомстве.

Сообщается, что состояние пятерых членов экипажа оценивается как средней степени тяжести. Судно переведено на якорную стоянку в районе порта «Кавказ». Оттуда моряков эвакуируют в медицинское учреждение.

Гражданство моряков уточняется. К месту эвакуации направлен морской буксир «Меркурий».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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