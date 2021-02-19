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За 18 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 74 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3478 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 131 человек, выздоровевших за весь период – 30 681 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

COVID-19 в Севастополе за сутки выявлен у 78 человек, пятеро скончались. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 78 человек.

Крымчане стали хуже соблюдать противоэпидемические меры. По результатам проверок, которые провел «Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым» выяснилось, что предприятия и организации ослабили противоэпидемические меры.

Шесть человек с COVID-19 скончались в Крыму за сутки. Шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Две больницы и роддом в Крыму возвращаются к штатному режиму работы. В Крыму сокращают количество коек для лечения больных коронавирусом и переводят в штатный режим работы две больницы в Симферополе и Бахчисарае, а также Симферопольский роддом №2.