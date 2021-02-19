Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма

В Керчи в результате мощного снегопада выпало почти полметра снега. В море у берегов Крыма бушует штормовой ветер.
Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Самое большое количество снега сейчас в Керчи, где выпало 47 сантиметров, в Белогорске - 23 сантиметра, в Симферополе - 21 сантиметров. Наибольшее количество снега выпало в восточных регионах Крыма», - рассказала Татьяна Любецкая.
По ее словам, сейчас в море у берегов Крыма бушует штормовой ветер.
«Северо-западный ветер усилился, в Азове скорость ветра 17 метров в секунду, в Ялте - 20 метров секунду, в Алуште – 24 метра в секунду. Шторм наблюдается и Азовском море, и в Керченском проливе, и в районе Алушты и Ялты», - уточнила руководитель Крымского гидрометцентра.
Но, по мнению метеорологов, непогода не продлится долго.
«Циклон уже уходит из Крыма, во второй половине дня уже осадков не будет. В выходные дни и на следующей неделе прогнозируется устойчивый характер погоды, без осадков. Дневные температуры слабоположительные», - подытожила Татьяна Любецкая.
Из-за непрекращающегося снегопада ФКУ Упрдор «Тамань» приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту, ведутся работы по расчистке.
В Керчи приостановлено автобусное междугороднее сообщение, всех пассажиров направляют в здание автовокзала, где им предлагают переждать непогоду.
Сотрудники ГИБДД разворачивают водителей, перенаправляя машины в Керчь. Кроме того, чтобы избежать пробок на трассе «Таврида» автомобили направляют на старую дорогу Симферополь-Феодосия.
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