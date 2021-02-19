Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -5
море +10
Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: мост закрыт, автобусы не ходят

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма

12:03 пятница, 19 февраля 2021
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма

фото © kerch.fm

В Керчи в результате мощного снегопада выпало почти полметра снега. В море у берегов Крыма бушует штормовой ветер.

Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Самое большое количество снега сейчас в Керчи, где выпало 47 сантиметров, в Белогорске - 23 сантиметра, в Симферополе - 21 сантиметров. Наибольшее количество снега выпало в восточных регионах Крыма», - рассказала Татьяна Любецкая.

По ее словам, сейчас в море у берегов Крыма бушует штормовой ветер.

«Северо-западный ветер усилился, в Азове скорость ветра 17 метров в секунду, в Ялте - 20 метров секунду, в Алуште – 24 метра в секунду. Шторм наблюдается и Азовском море, и в Керченском проливе, и в районе Алушты и Ялты», - уточнила руководитель Крымского гидрометцентра.

Но, по мнению метеорологов, непогода не продлится долго.

«Циклон уже уходит из Крыма, во второй половине дня уже осадков не будет. В выходные дни и на следующей неделе прогнозируется устойчивый характер погоды, без осадков. Дневные температуры слабоположительные», - подытожила Татьяна Любецкая.

Из-за непрекращающегося снегопада ФКУ Упрдор «Тамань» приняло решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту, ведутся работы по расчистке.

В Керчи приостановлено автобусное междугороднее сообщение, всех пассажиров направляют в здание автовокзала, где им предлагают переждать непогоду.

Сотрудники ГИБДД разворачивают водителей, перенаправляя машины в Керчь. Кроме того, чтобы избежать пробок на трассе «Таврида» автомобили направляют на старую дорогу Симферополь-Феодосия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керченская «скорая помощь» пока не получала вызовов от оказавшихся в заторе автомобилистов. Бригады керченской «скорой помощи» пока не получали нестандартных вызовов в связи с погодными условиями и не выезжали к местам скопления транспорта в районе подходов к Крымскому мосту.

Небывалый удар стихии: часть Крыма парализовало. Города восточного Крыма буквально завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер.

Крымский мост перекрыт из-за снегопада, на «Тавриде» заторы. Из-за обильных снегопадов в восточном Крыму движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 февраля.

Снег и гололед в Крыму
Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма

Метеорологи: циклон уже уходит из Крыма

В Керчи в результате мощного снегопада выпало почти полметра снега. В море у берегов Крыма бушует штормовой ветер.

Снег и гололед в Крыму
Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада

Коктебель и четыре поселка под Феодосией отрезаны от мира из-за снегопада

Снежные заносы остановили транспортное сообщение к поселкам Орджоникидзе, Коктебель, Щебетовка, Курортное и Краснокаменка под Феодосией.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

COVID-19 выявлен за сутки в Севастополе у 74 человек, скончались трое

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 74 человек.

Актуальные темы

В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.

вчера

Снег и гололед в Крыму
«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу

«Таврида» не справилась, полиция перебрасывает автомобили на старую трассу

На трассе «Таврида» сотрудники УГИБДД МВД по РК перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации