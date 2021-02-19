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Власть

Крымского чиновника отстранили от должности из-за жилья для сирот

07:50 пятница, 19 февраля 2021

Первого заместителя главы администрации Советского района Крыма отстранили от должности в рамках расследования уголовного дела по факту предоставления некачественного жилья сироте, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

Следствием установлено, что летом 2017 года администрация Советского района и строительная фирма заключили муниципальный контракт на приобретение жилого помещения для сирот. Стоимость частного дома, расположенного в селе Краснофлотское, составила чуть выше 1,2 млн. рублей. В декабре 2019 года дом передали 26-летней девушке, оставшейся ранее без попечения родителей.

«Однако, согласно заключению экспертов, помещение не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Так, штукатурка стен и потолков практически везде осыпается, в стенах образовались многочисленные трещины, оконные рамы сгнили. Деформированы полы, несколько лет косметический и капитальный ремонты здесь не проводились. Из-за отсутствия водообеспечения и канализирования не созданы условия для принятия душа, купания детей», - говорится в сообщении.

Установлено, что во время приобретения и передачи сироте указанного жилья первый замглавы администрации Советского района не приняла соответствующих действий для его проверки на предмет соответствия требованиям норм и законодательства.

Сейчас замглавы предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. При этом от исполнения своих обязанностей чиновника временно отстранили. Расследование уголовного дела продолжается. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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