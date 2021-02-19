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Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: мост закрыт, автобусы не ходят

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Власть

Крымский мост в ближайшее время не откроют для движения

10:47 пятница, 19 февраля 2021
Крымский мост в ближайшее время не откроют для движения

фото © kerchinfo.com

Движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

«Автомобильное движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий. Для обеспечения движения на трассе Таврида в настоящее время задействовано 35 единицы техники, которые занимаются снегоочисткой и обрабатыванием дорожного покрытия», – говорится в сообщении.

За сутки дорожниками израсходовано 300 тонн технической соли. На Крымском мосту распределено 70 м3 водно-солевого рассола.

В ФКУ Упрдор «Тамань» уточнили, что контроль дорожной обстановки проводится в круглосуточном режиме. Снегоуборочные работы выполняются в соответствии с регламентами и нормативными требованиями. 

Решение о временном перекрытии движения по Крымскому мосту было принято из-за непрекращающегося снегопада. На въезде на мост были установлены посты ГИБДД, которые перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Восстановить движение по Крымскому не могут. Движение по Крымскому мосту невозможно из-за плохой видимости.

Апокалипсис в Керчи: много аварий, автобусное сообщение остановлено. Автобусное сообщение с Керчью остановлено из-за сильных снегопадов и затора на дороге.

Въезд на Ай-Петри перекрыт со всех сторон. Автомобильный въезд на гору Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарая закрыт из-за сильного снегопада.

Что происходит на Крымском мосту прямо сейчас?. В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи из-за сильного снегопада образовался транспортный затор длиной около километра, в плену которого оказались более 200 автомобилей.

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