Крымский мост в ближайшее время не откроют для движения

Движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий.
Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».
«Автомобильное движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий. Для обеспечения движения на трассе Таврида в настоящее время задействовано 35 единицы техники, которые занимаются снегоочисткой и обрабатыванием дорожного покрытия», – говорится в сообщении.
За сутки дорожниками израсходовано 300 тонн технической соли. На Крымском мосту распределено 70 м3 водно-солевого рассола.
В ФКУ Упрдор «Тамань» уточнили, что контроль дорожной обстановки проводится в круглосуточном режиме. Снегоуборочные работы выполняются в соответствии с регламентами и нормативными требованиями.
Решение о временном перекрытии движения по Крымскому мосту было принято из-за непрекращающегося снегопада. На въезде на мост были установлены посты ГИБДД, которые перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.
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