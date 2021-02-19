Крымский мост в ближайшее время не откроют для движения

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Движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».

«Автомобильное движение по Крымскому мосту будет восстановлено по окончанию неблагоприятных погодных условий. Для обеспечения движения на трассе Таврида в настоящее время задействовано 35 единицы техники, которые занимаются снегоочисткой и обрабатыванием дорожного покрытия», – говорится в сообщении.

За сутки дорожниками израсходовано 300 тонн технической соли. На Крымском мосту распределено 70 м3 водно-солевого рассола.

В ФКУ Упрдор «Тамань» уточнили, что контроль дорожной обстановки проводится в круглосуточном режиме. Снегоуборочные работы выполняются в соответствии с регламентами и нормативными требованиями.

Решение о временном перекрытии движения по Крымскому мосту было принято из-за непрекращающегося снегопада. На въезде на мост были установлены посты ГИБДД, которые перенаправляют автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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