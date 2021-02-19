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Крымский мост перекрыт из-за снегопада, на «Тавриде» заторы

07:33 пятница, 19 февраля 2021
Крымский мост перекрыт из-за снегопада, на «Тавриде» заторы

фото © Новости Крыма

Из-за обильных снегопадов в восточном Крыму движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Об этом сообщил замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.

По его информации, над Керченским полуостровом снегопад намного сильнее, чем в центральных районах полуострова, было принято решение на несколько часов перекрыть движение по Крымскому мосту для расчистки дороги. Также возникли заторы на трассе «Таврида». Водителей просят учитывать сложившиеся обстоятельства.

«В связи с обильным выпадением осадков принято решение о временном перекрытии Крымского моста. Сейчас дорогу очищают от снега. На это потребуется от часа до нескольких часов», - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что в такую погоду лучше отменить все поездки.

«Я бы рекомендовал тем, кто собирается выехать сегодня на материковую часть России, воздержаться от поездок. Тем, кто в пути, в ближайших поселках и городах остановиться и переждать, пока не объявят, что дорога открыта», - уточнил замминистра.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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