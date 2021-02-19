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Крымский мост перекрыт из-за снегопада, на «Тавриде» заторы
фото © Новости Крыма
Из-за обильных снегопадов в восточном Крыму движение по Крымскому мосту временно приостановлено.
Об этом сообщил замминистра транспорта РК Николай Лукашенко.
По его информации, над Керченским полуостровом снегопад намного сильнее, чем в центральных районах полуострова, было принято решение на несколько часов перекрыть движение по Крымскому мосту для расчистки дороги. Также возникли заторы на трассе «Таврида». Водителей просят учитывать сложившиеся обстоятельства.
«В связи с обильным выпадением осадков принято решение о временном перекрытии Крымского моста. Сейчас дорогу очищают от снега. На это потребуется от часа до нескольких часов», - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что в такую погоду лучше отменить все поездки.
«Я бы рекомендовал тем, кто собирается выехать сегодня на материковую часть России, воздержаться от поездок. Тем, кто в пути, в ближайших поселках и городах остановиться и переждать, пока не объявят, что дорога открыта», - уточнил замминистра.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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