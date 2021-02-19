Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -5
море +10
Восток Крыма засыпало снегом

Снежный апокалипсис в Крыму: перекрыт мост, автомобили застряли, введен режим ЧС

Города Крыма завалило снегом, коммунальщики работают в усиленном режиме, ситуацию осложняет сильный ветер. Крымский мост закрыт, автобусы в сторону Керчи не ходят.

Снег и гололед в Крыму

Крымские спасатели и дорожники достали из снежных переметов 53 автомобиля

13:32 пятница, 19 февраля 2021

Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных переметов 53 автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за непогоды зафиксировано 11 происшествий.

«В результате комплекса опасных метеоявлений в Крыму зафиксировано 11 оперативных событий, в результате помощь получили 129 граждан. Пострадавших нет. Из снежных заносов с помощью тяжелой техники совместными усилиями ГУ МЧС по Крыму и дорожными службами отбуксировано 53 транспортных средства», – сообщили в МЧС.

По состоянию на 13.00, по данным спасателей, возле Крымского моста движение ограничено, как и на автодороге «Таврида» от Керчи до Феодосии. Вдоль трассы развернуты 14 пунктов обогрева вместимостью 3300 человек, где автомобилисты могут отогреться и получить помощь.

«На месте работает аэромобильная группировка Главного управления и оперативные группы местных пожарно-спасательных подразделений, – добавили в МЧС. – В данный момент в дорожном заторе находится 64 грузовых автомобиля. Пострадавших среди водителей и пассажиров нет. Ситуация стабильна».

Всего привлечено 78 человек и 38 единиц техники. Продолжается мониторинг участков трассы с наивысшим риском возникновения заторов. Работает оперативный межведомственный штаб на базе ГУ МЧС по Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым поступила техника для выявления взрывчатки и наркотиков. На посты досмотра в Крыму поступили ионно-дрейфовые детекторы «ИДД Кербер-Т».

При попытке выехать из Крыма задержан мужчина, находившийся в розыске. На КПВВ «Чонгар» украинские пограничники задержали гражданина, который находится в розыске, сообщают в Херсонском погранотряде Госпогранслужбы Украины.

Бывшему заместителю постпреда Украины в Крыму сообщено о подозрении. Украинская прокуратура АРК и Севастополя сообщила о подозрении бывшему первому заместителю постоянного представителя президента в АР Крым за «незаконное отчуждение служебной квартиры».

На границе Крыма задержали «кабинет» стоматолога. Сотрудники Крымской таможни на пункте пропуска «Армянск» изъяли машину со стоматологическим оборудованием, которое владелец пытался ввезти на территорию полуострова без декларации.

Снег и гололед в Крыму
Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда

Симферопольская травматология переполнена пострадавшими от гололеда

За сутки в отделение больницы №6 обратилась почти сотня людей.

Снег и гололед в Крыму
Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

Симферопольцы поблагодарили Аксенова за снежный коллапс

По пути на работу пассажирам автобуса пришлось толкать транспортное средство, не справившееся с гололедом.

Происшествия
На судне в Керченском проливе - массовое отравление, один человек уже умер

На судне в Керченском проливе - массовое отравление, один человек уже умер

Специалисты готовят к эвакуации экипаж грузового судна April, находящегося в Керченском проливе под флагом Панамы.

Актуальные темы

В Крыму отправили в отставку мэра Симферополя

Глава администрации Симферополя Елена Проценко написала заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщил в среду глава Республики Крым Сергей Аксенов.

17 февраля

Власть
Для Константинова отставка мэра Симферополя стала «полной неожиданностью»

Для Константинова отставка мэра Симферополя стала «полной неожиданностью»

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что решение Елены Проценко уйти с поста главы администрации Симферополя стало для него неожиданностью.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации