Крымские спасатели и дорожники достали из снежных переметов 53 автомобиля

Сотрудники Главного управления МЧС по Крыму и дорожных служб достали из снежных переметов 53 автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за непогоды зафиксировано 11 происшествий.

«В результате комплекса опасных метеоявлений в Крыму зафиксировано 11 оперативных событий, в результате помощь получили 129 граждан. Пострадавших нет. Из снежных заносов с помощью тяжелой техники совместными усилиями ГУ МЧС по Крыму и дорожными службами отбуксировано 53 транспортных средства», – сообщили в МЧС.

По состоянию на 13.00, по данным спасателей, возле Крымского моста движение ограничено, как и на автодороге «Таврида» от Керчи до Феодосии. Вдоль трассы развернуты 14 пунктов обогрева вместимостью 3300 человек, где автомобилисты могут отогреться и получить помощь.

«На месте работает аэромобильная группировка Главного управления и оперативные группы местных пожарно-спасательных подразделений, – добавили в МЧС. – В данный момент в дорожном заторе находится 64 грузовых автомобиля. Пострадавших среди водителей и пассажиров нет. Ситуация стабильна».

Всего привлечено 78 человек и 38 единиц техники. Продолжается мониторинг участков трассы с наивысшим риском возникновения заторов. Работает оперативный межведомственный штаб на базе ГУ МЧС по Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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